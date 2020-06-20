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Круглый рассказал, кому можно будет не делать прививку от коронавируса

Круглый рассказал, кому можно будет не делать прививку от коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Если анализ на антитела к COVID-19 показывает, что человек коронавирусной инфекцией переболел, и у него высокие титры, прививку от данного заболевания ему делать будет не надо, сказал «Парламентской газете» член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.

«Вакцинация против коронавируса будет добровольной, и результаты анализов на антитела очень помогали бы пациенту принять решение — нужно ему делать эту прививку или нет», — отметил парламентарий.

По мнению Владимира Круглого, при работе над бюджетом на следующую «трёхлетку» необходимо поднять вопрос о включении тестирования на антитела к коронавирусу в программу диспансеризации.  

«Стратегически, при формировании бюджета на 2021 год, конечно, вопрос нужно обсуждать и средства на этот анализ закладывать. Мне, кажется, это важно», — сказал он.

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По материалам: pnp.ru

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