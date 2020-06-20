Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кто заботился о зарубежных квартирах советских граждан

Кто заботился о зарубежных квартирах советских граждан

Сегодня в случае смерти гражданина России в другой стране вопросы наследования решаются совместно двумя странами. Но сначала российский консул принимает меры к охране зарубежного имущества. Примечательно, что такой порядок был заведён ещё в годы правления Сталина.

Так, 20 июня 1930 года ВЦИК и СНК РСФСР утвердили постановление, согласно которому над оставшимся после смерти гражданина имуществом назначалась опека. Это было возможно по просьбе заинтересованных людей или учреждений в случаях, когда оставшееся имущество нуждается в управлении или охране. Для этого нужно было подать ходатайство в окружной исполком. Опекуны назначались из числа консулов. Если же в стране ещё не было советского диппредставительства, то опекунов выбирали из числа советских граждан, находящихся в том государстве.

К слову, в 1929 году советским консулам также предоставили право удостоверять завещания своих соотечественников за границей.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

В Великобритании прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне
В Великобритании прокомментировали статью Путина о Второй мировой
В ГД внесли проект о повышении финансовых критериев обязательного аудита
В ГД внесли проект о повышении финансовых критериев обязательного
В Крыму нашли крупные запасы пресной воды
В Крыму нашли крупные запасы пресной воды
Пригожин ответил Навальному на обвинения в продажности
Пригожин ответил Навальному на обвинения в продажности
Володин прокомментировал позицию Венецианской комиссии по поправкам
Володин прокомментировал позицию Венецианской комиссии по поправкам
Появились новые кадры и подробности "Довода" Кристофера Нолана
Появились новые кадры и подробности "Довода" Кристофера Нолана
Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня 2020 года
Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня 2020 года
Раскрыта схема кражи данных с помощью Microsoft Office
Раскрыта схема кражи данных с помощью Microsoft Office
В Москве впервые с мая за сутки от коронавируса умерло менее 40 человек
В Москве впервые с мая за сутки от коронавируса умерло менее 40
Илон Маск решил шантажировать американские власти заводом
Илон Маск решил шантажировать американские власти заводом
Принц Уильям рассказал о своих детях во время карантина: "Они напали на кухню"
Принц Уильям рассказал о своих детях во время карантина: "Они напали
Молдаване остались без любимых праздников — свадьбы и крестины под запретом
Молдаване остались без любимых праздников — свадьбы и крестины под

Топ на сегодня

В Мексике за сутки выявили 5662 случая COVID-19
В Мексике за сутки выявили 5662 случая COVID-19
Трамп считает, что голосование по почте может стоить ему победы на выборах
Трамп считает, что голосование по почте может стоить ему победы
Китай обнародовал информацию о новом пекинском коронавирусе
Китай обнародовал информацию о новом пекинском коронавирусе
Ирина Шейк представила предсезонную осеннюю коллекцию Burberry
Ирина Шейк представила предсезонную осеннюю коллекцию Burberry
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Еще по теме

Путин подписал закон о праве супругов подписывать совместные завещания
Крашенинников: после вступления с 1 июня новых правил наследования должно снизиться количество судебных тяжб
Суд в Ереване отклонил ходатайство об аресте россиянина
В Польше демонтировали более 420 советских памятников