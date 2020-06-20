Кто заботился о зарубежных квартирах советских граждан

Лидия Мартынова

Сегодня в случае смерти гражданина России в другой стране вопросы наследования решаются совместно двумя странами. Но сначала российский консул принимает меры к охране зарубежного имущества. Примечательно, что такой порядок был заведён ещё в годы правления Сталина.

Так, 20 июня 1930 года ВЦИК и СНК РСФСР утвердили постановление, согласно которому над оставшимся после смерти гражданина имуществом назначалась опека. Это было возможно по просьбе заинтересованных людей или учреждений в случаях, когда оставшееся имущество нуждается в управлении или охране. Для этого нужно было подать ходатайство в окружной исполком. Опекуны назначались из числа консулов. Если же в стране ещё не было советского диппредставительства, то опекунов выбирали из числа советских граждан, находящихся в том государстве.

К слову, в 1929 году советским консулам также предоставили право удостоверять завещания своих соотечественников за границей.