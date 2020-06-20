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Лунный день сегодня 20 июня 2020 года

Лунный день сегодня 20 июня 2020 года

Луна не всегда является другом и помощником людей. Периодически она может негативно виять на их судьбы. Астрологи расскажут, какой будет эта суббота, а также предостерегут от возможных рисков и проблем.


Неделя близится к завершению. В эту субботу следует быть осторожными со своими желаниями и целями. Важно помнить о ситуациях, в которых стоит прислушиваться к интуиции. Если позволить себе действовать неосторожно, планы на ближайшее будущее могут легко сорваться.

Фаза Луны: начинается 29 лунный день. Близится обновление Луны, но пока она все еще убывает, практически полностью отдав все свои силы. Ее нахождение в Близнецах означает, что у людей могут появляться новые желания, но не будет достаточного количества сил для их реализации.

Магнитные бури 20 июня: магнитных возмущений не наблюдается. Весь день магнитосфера Земли будет спокойна.

Что принесет удачу сегодня


размеренность;
экономия средств;
пунктуальность;
домашняя обстановка.

Что отпугнет успех в этот день


романтика, свидания;
чрезмерная усталость;
неосторожность.

Домашние дела по лунному календарю

Пока Близнецы и убывающая Луна вместе, не стоит делать генеральную уборку. Лучше выбросить лишний хлам и посвятить время релаксации. Предпочтительные домашние дела на вечер субботы — просмотр фильмов или чтение книг, романтический или семейный отдых. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют хорошо проветривать помещение, не зашторивать сильно окна.

Что надеть в эту субботу

Влияние убывающей Луны в Близнецах деструктивное, поэтому астрологи рекомендуют обратить внимание на нейтральные цвета в одежде: они предотвратят агрессию со стороны недоброжелателей и помогут обойти стороной проблемы. Сдержанный стиль поможет остаться на плаву в любой из сфер жизни.


В качестве аксессуаров можно использовать украшения с жемчугом или аметистом. Что касается металлов, то стоит избегать ношения золота в больших количествах. Оно лишь «раскачает» биополе, сделав вас более агрессивными, а также лишив фокуса. День в таком случае может быть абсолютно непредсказуемым.

Финансы и работа в 29 лунный день

Неделя подходит к концу, поэтому важно как можно скорее поставить точку в рабочих и финансовых делах. Это суббота, так что зарываться с головой в дела не стоит. Если этот день для вас рабочий, то лучше как можно скорее разобраться со всем и пойти домой отдыхать. Полезно будет заниматься коллективными задачами.


В плане денег этот день будет довольно неблагоприятным. Энергия Близнецов и убывающей Луны ставит запрет на покупки. Полезно будет составить список покупок на будущее, спланировать бюджет на неделю вперед, оплатить коммунальные услуги, раздать долги.

Любовь и отношения 20 июня

В этот день опасными могут оказаться конфликты и выяснения отношений. Забота и чуткость по отношению близким помогут избежать ссор и пустяковых обид. Неосторожные высказывания и даже взгляды могут быть трактованы окружающими как угроза или вызов. Лучше оставаться дома, потому что даже с незнакомцами на улице можно легко поругаться.

Это не самый лучший день для романтических встреч. Если же свидание невозможно перенести, стоит подготовиться к нему заранее, чтобы не опоздать. Любая мелочь может спровоцировать появление негатива. Активные люди могут попробовать познакомиться с кем-нибудь на просторах интернета.

Настроение и здоровье по лунному календарю


В этот день лучше как следует отдохнуть и выспаться. Самое главное — не засиживаться в эту субботу за компьютером. Самочувствию ничто не будет угрожать, если не переутомляться и избегать людных мест.

День пройдет успешно, если этого захотеть. После пробуждения не стоит сломя голову бежать по делам, заниматься чем-то, браться за решение проблем. Начать день лучше с удовольствий. Сначала создаем себе настроение, а уже потом выходим из дома.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

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