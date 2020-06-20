Молдаване остались без любимых праздников — свадьбы и крестины под запретом

Влада Некрасова

Несмотря на то, что в Молдавии с 15 июня возобновили в полном объеме работу кафе и рестораны, в стране остается под запретом проведение массовых увеселительных мероприятий, в том числе традиционно многочисленные и широко отмечаемые свадьбы, кумэтрии (крестины), а также дни рождения.

Такое решение приняла Национальная комиссия общественного здоровья из-за второй волны пандемии коронавируса.

Глава Миннздрава Виорика Думбравяну сообщила, что за сутки подтверждено 450 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, начиная с первого выявлено 7 марта положительного теста на Covid-19, всего диагностировано 13 556 заболевших. Из этого числа удалось вылечить 7 525 пациентов, 450 человек скончались.

Ранее премьер-министр Молдавии Ион Кику констатировал, что страна проходит через новую волну эпидемии. По словам главы правительства, увеличению числа заболевших способствовала отмена ограничений на экономическую деятельность. Вместе с тем режим чрезвычайного положения вводиться не будет, так как экономически страна этого не выдержит.

«Сейчас мы в такой ситуации, когда не можем применять тот же механизм режима ЧП, что и в середине марта: экономические ограничения и домашнюю изоляцию. Потому что у нас больше нет запасов и резервов. Если заблокируем экономику, то войдем в новый кризис, а это может привести к невыплатам зарплат и пенсий», — заявил глава кабмина.

С этим согласен и глава государства Игорь Додон. При этом у него оптимистичный прогноз, так как страна была готова к развитию ситуации по такому сценарию.

«За эти два-три дня зафиксировали рекордное число заболеваний. Таких цифр еще не было за истекшие три с половиной месяца. При этом экономика практически уже начала выходить на прошлогодний уровень. А теперь представьте, что будет если мы снова все закроем и отправим всех в карантин. Мы будем более осторожными, полиция и военные будут следить, чтобы на улице не было больших скоплений людей. Мы должны вместе противостоять этой волне», — заключил Додон.