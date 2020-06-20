Молдаване остались без любимых праздников — свадьбы и крестины под запретом
Несмотря на то, что в Молдавии с 15 июня возобновили в полном объеме работу кафе и рестораны, в стране остается под запретом проведение массовых увеселительных мероприятий, в том числе традиционно многочисленные и широко отмечаемые свадьбы, кумэтрии (крестины), а также дни рождения.
Такое решение приняла Национальная комиссия общественного здоровья из-за второй волны пандемии коронавируса.
Глава Миннздрава Виорика Думбравяну сообщила, что за сутки подтверждено 450 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, начиная с первого выявлено 7 марта положительного теста на Covid-19, всего диагностировано 13 556 заболевших. Из этого числа удалось вылечить 7 525 пациентов, 450 человек скончались.
Ранее премьер-министр Молдавии Ион Кику констатировал, что страна проходит через новую волну эпидемии. По словам главы правительства, увеличению числа заболевших способствовала отмена ограничений на экономическую деятельность. Вместе с тем режим чрезвычайного положения вводиться не будет, так как экономически страна этого не выдержит.
С этим согласен и глава государства Игорь Додон. При этом у него оптимистичный прогноз, так как страна была готова к развитию ситуации по такому сценарию.