Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Молния ударила в посетителей московского парка

Молния ударила в посетителей московского паркаФото: globallookpress.com

Молния ударила в посетителей московского парка «Коломенское». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По предварительной информации, пострадали 40-летний мужчина и 44-летняя женщина, оба госпитализированы. Утверждается, что угрозы их жизни нет.

В столице до вечера 20 июня будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности из-за дождя и «желтый» — из-за ветра и грозы. В некоторых местах на юге города, в частности, на Варшавском шоссе, осложнено движение из-за подтопления.

18 июня сообщалось, что семилетний мальчик умер после того, как на берегу Финского залива в него ударила молния. ЧП произошло во время грозы на пляже в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Источник уточнил, что ребенок находился с родителями в загородном отеле.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Молния ударила в посетителей московского парка
Молния ударила в посетителей московского парка
Федор Добронравов покинул театр Сатиры
Федор Добронравов покинул театр Сатиры
Подготовка встречи Россия-США в Вене практически завершена, сообщил посол
Подготовка встречи Россия-США в Вене практически завершена, сообщил
Оператор «Северного потока-2» сменил руководство
Оператор «Северного потока-2» сменил руководство
Блогер показал разницу в поведении мужчин и женщин
Блогер показал разницу в поведении мужчин и женщин
Путин заявил о продлении выплат надбавок медработникам до конца лета
Путин заявил о продлении выплат надбавок медработникам до конца лета
Кинодайджест: новый "Аватар", сериал о Тарковском и другие новости
Кинодайджест: новый "Аватар", сериал о Тарковском и другие новости
Песков оценил позицию США в ситуации с "Северным потоком — 2"
Песков оценил позицию США в ситуации с "Северным потоком — 2"
Любовный гороскоп на неделю с 22 по 28 июня 2020 года
Любовный гороскоп на неделю с 22 по 28 июня 2020 года
Россия отчиталась о полной экономической готовности «Северного потока-2»
Россия отчиталась о полной экономической готовности «Северного
На пляже в США обнаружили мешки с человеческими останками
На пляже в США обнаружили мешки с человеческими останками
Россиян предупредили о минусовых температурах в разгар лета
Россиян предупредили о минусовых температурах в разгар лета

Топ на сегодня

Европа провалила переговоры по спасению экономики от коронавируса
Европа провалила переговоры по спасению экономики от коронавируса
Один погибший, трое раненых — военная ситуация в ЛНР
Один погибший, трое раненых — военная ситуация в ЛНР
Большинство жителей США выступили против выплат темнокожим за рабство
Большинство жителей США выступили против выплат темнокожим за рабство
В Москве впервые с мая за сутки от коронавируса умерло менее 40 человек
В Москве впервые с мая за сутки от коронавируса умерло менее 40
В ВОЗ сочли новую вспышку коронавируса в Пекине завезенной из Европы
В ВОЗ сочли новую вспышку коронавируса в Пекине завезенной из Европы

Еще по теме

Молния убила ребенка в Петербурге
Молния ударила в НЛО, очевидцы поделились кадрами происшествия
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы
Делавшего селфи у Поклонного креста петербуржца убило молнией