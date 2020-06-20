Молния ударила в посетителей московского парка

Вадим Карасев

Фото: globallookpress.com

Молния ударила в посетителей московского парка «Коломенское». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По предварительной информации, пострадали 40-летний мужчина и 44-летняя женщина, оба госпитализированы. Утверждается, что угрозы их жизни нет.

В столице до вечера 20 июня будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности из-за дождя и «желтый» — из-за ветра и грозы. В некоторых местах на юге города, в частности, на Варшавском шоссе, осложнено движение из-за подтопления.

18 июня сообщалось, что семилетний мальчик умер после того, как на берегу Финского залива в него ударила молния. ЧП произошло во время грозы на пляже в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Источник уточнил, что ребенок находился с родителями в загородном отеле.