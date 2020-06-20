«Молодцы, все правящие классы раздражены!»: в ФРГ открыт памятник Ленину
В западно-германском городе Гельзенкирхен сегодня, 20 июня, торжественно открыт памятник Владимиру Ленину.
Инициатором выступила Марксистско-ленинская партия Германии (МЛПГ). Памятник установлен перед партийной штаб-квартирой МЛПГ. В пресс-релизе партии о причинах установки скульптуры Ленина говорится:
Лидер МЛПГ Габи Фехтнер с трибуны и на фоне плаката: «Антикоммунизму, фашизму, расизму и антисемитизму — нет шанса!» заявила, что «Ленин был мастером целенаправленной и успешной работы над реальными, революционными решениями всемирно-исторических кризисов».
На сайте МДПГ размещены поздравления из России, США, Испании, Британии, Бельгии, Швейцарии, Греции, Турции, Индии, а также из Африки. В частности, Британская коммунистическая партия марксистов-ленинцев в поздравительном адресе указала, что «защита Ленина — это также защита интересов рабочего класса» и «знак сегодняшним рабочим Европы».
А вот сообщение из Африки:
Социалистическая организация «Дорога свободы» из США оставила следующее послание:
В Марксистско-ленинской партии Германии подытожили:
ИА Newstes дополняет, что инициатива возведения памятника Ленину была зарегистрирована в конце 2019 года, однако уже в феврале 2020 года бургомистр Гельзенкирхена Франк Барановски торпедировал решение МЛПГ, в итоге партии пришлось обращаться в суд, который встал на сторону германских ленинцев, однозначно разрешив установить статую. Затем противостояние вылилось на страницы газет. В частности, Westdeutsche Allgemeine Zeitung опубликовала статью некоего историка Даниеля Шмидта, который был представлен «специалистом по истории России и Советского Союза», однако, как прокомментировали в МЛПГ, в лучшем случае этот «специалист» оказался апологетом «реакционного уравнивания фашизма и коммунизма».