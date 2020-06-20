«Молодцы, все правящие классы раздражены!»: в ФРГ открыт памятник Ленину

Анастасия Иванова

В западно-германском городе Гельзенкирхен сегодня, 20 июня, торжественно открыт памятник Владимиру Ленину.

Инициатором выступила Марксистско-ленинская партия Германии (МЛПГ). Памятник установлен перед партийной штаб-квартирой МЛПГ. В пресс-релизе партии о причинах установки скульптуры Ленина говорится:

«Это является ответом на недавнее переписывание истории Европейским парламентом и различными правыми правительствами по всей Европе, чтобы приравнять коммунизм к нацизму и возложить на Гитлера и Сталина ответственность за начало Второй мировой войны».

Лидер МЛПГ Габи Фехтнер с трибуны и на фоне плаката: «Антикоммунизму, фашизму, расизму и антисемитизму — нет шанса!» заявила, что «Ленин был мастером целенаправленной и успешной работы над реальными, революционными решениями всемирно-исторических кризисов».

«Сегодня мы переживаем самый драматический кризис капитализма со времен Второй мировой войны. Настало время для первого памятника Ленину в Западной Германии и широкой социальной дискуссии о революционных перспективах», — сказала Фехтнер.

На сайте МДПГ размещены поздравления из России, США, Испании, Британии, Бельгии, Швейцарии, Греции, Турции, Индии, а также из Африки. В частности, Британская коммунистическая партия марксистов-ленинцев в поздравительном адресе указала, что «защита Ленина — это также защита интересов рабочего класса» и «знак сегодняшним рабочим Европы».

«Молодцы, все правящие классы раздражены!» — подытожили в обращении британские коммунисты.

А вот сообщение из Африки:

«Тоголезские демократы и коммунисты желают вам всяческих успехов на открытии этой благородной статуи, которая представляет лидера русской революции и мирового пролетариата!»

Социалистическая организация «Дорога свободы» из США оставила следующее послание:

«Ленин живет в сердцах и умах революционеров повсюду, которые борются с эксплуатацией и угнетением. Статуи рабовладельцев и реакционеров срываются здесь, в Соединенных Штатах… Мы находим вдохновляющим, что коммунисты в Германии открывают статую Ленина».

В Марксистско-ленинской партии Германии подытожили:

«Со времен Второй мировой войны в средствах массовой информации ФРГ не появлялось столько статей и иллюстраций о Ленине, как в последние дни и недели».

ИА Newstes дополняет, что инициатива возведения памятника Ленину была зарегистрирована в конце 2019 года, однако уже в феврале 2020 года бургомистр Гельзенкирхена Франк Барановски торпедировал решение МЛПГ, в итоге партии пришлось обращаться в суд, который встал на сторону германских ленинцев, однозначно разрешив установить статую. Затем противостояние вылилось на страницы газет. В частности, Westdeutsche Allgemeine Zeitung опубликовала статью некоего историка Даниеля Шмидта, который был представлен «специалистом по истории России и Советского Союза», однако, как прокомментировали в МЛПГ, в лучшем случае этот «специалист» оказался апологетом «реакционного уравнивания фашизма и коммунизма».