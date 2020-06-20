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Мурманская область отменяет карантин для въезжающих и открывает фитнес-центры

Мурманская область отменяет карантин для въезжающих и открывает фитнес-центры

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


В Мурманской области с 22 июня смогут открыться небольшие магазины непродовольственных товаров и фитнес-центры с половинной загрузкой, а для приезжающих в регион отменяют 14-дневный карантин, передает РИА «Новости».

В крупных городах смогут работать фитнес-центры с загрузкой до 50%, а также непродовольственные магазины площадью до 400 метров. Также с понедельника снимается обязательная двухнедельная изоляция для въезжающих в регион, за исключением организованных групп вахтовиков и тех, кто приехал работать.

Кроме того, власти решили отменить условие однократности получения поддержки на выплату зарплаты для 5 человек в малом и среднем бизнесе, чтобы у работодателей была возможность выплатить зарплаты за июнь.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый рассказал «Парламентской газете», что сенаторы планируют поставить вопрос о включении в программу диспансеризации тестирования на антитела к новому коронавирусу. 

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По материалам: pnp.ru

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