На голосовании по поправкам легитимность будет важнее явки, заявили в АП

Анастасия Иванова

Самое важное на голосовании по поправкам в конституцию - легитимность, заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

"Для нас в процессе голосования по поправкам к конституции самое главное - это легитимность. Не так важны цифры явки, потому что сейчас лето, выход из карантина. Да и вообще в целом за документы люди голосуют с меньшей охотой, чем за конкретного человека, за конкретную кандидатуру", - сказал Новиков на заседании Общественной палаты РФ.

Он добавил, что наблюдателями на голосовании, как ожидается, могут стать более 500 тысяч человек.

Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области - смогут принять участие в дистанционном голосовании.