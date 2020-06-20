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На Красной площади началась генеральная репетиция парада Победы

На Красной площади началась генеральная репетиция парада Победы

Более 14 тысяч военнослужащих приступили 20 июня к генеральной репетиции парада Победы в Москве. Помимо них задействовано 234 единицы техники и 75 летательных аппаратов.

В составе пешей колонны по Красной Площади пройдут более 40 парадных расчётов. Они будут состоять из офицеров, сержантов и солдат соединений и воинских частей вооруженных сил. Также в параде примут участие курсанты военных вузов, нахимовцев, суворовцев, кадетов, юнармейцев и военнослужащие других силовых ведомств.

В состав механизированной колонны включены 23 типа образцов новой и модернизированной техники. Среди них — танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты «Курганец-25» и «Армата», боевая машина пехоты БМП-2 с боевым отделением «Бережок», реактивная система залпового огня «Торнадо-С», а также тяжёлая огнемётная система ТОС-2, зенитная ракетная система С-300В4 и береговой ракетный комплекс «Бал».

В репетиции принимает участие боевая авиация, которая пролетит 16 группами. Помимо основных 75 воздушных судов, также привлечены 37 резервных. Самолёты и вертолёты для воздушной части парада привлечены с восьми аэродромов, некоторые из них удалены более чем на тысячу километров от Москвы.

Напомним, что традиционное проведение торжеств в День Победы 9 мая было отменено из-за угрозы распространения коронавируса, состоялась только воздушная часть парада.

Как сообщало ИА Newstes, 29 мая президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военного парада и салюта 24 июня в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Этот день объявлен в стране нерабочим.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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