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На пляже в США обнаружили мешки с человеческими останками

На пляже в США обнаружили мешки с человеческими останкамиФото: Lindsey Wasson / Reuters

На пляже в американском городе Сиэтл, штат Вашингтон, обнаружили несколько мешков с человеческими останками. Об этом в субботу, 20 июня, сообщает CNN со ссылкой на местный департамент полиции.

Вечером 19 июня в полицию поступил звонок об обнаружении на пляже в западной части города подозрительного мешка, который источал неприятный запах. Прибывшие по вызову сотрудники правоохранительных органов нашли еще один пакет в воде. Внутри оказались останки человеческих тел.

В настоящее время по данному факту начато расследование. Кому принадлежали найденные останки, пока неизвестно — это предстоит определить судмедэкспертам. Как именно мешки попали на место, где их обнаружили, пока тоже неясно: рассматривается версия о том, что на пляж их могло принести течением.

Ранее в июне сообщалось, что житель американского города Джупитер, штат Флорида, убил жену и попытался объяснить ее исчезновение заражением коронавирусной инфекцией. Мужчина отправлял с телефона убитой супруги сообщения ее друзьям, в которых говорилось, что она заразилась коронавирусом и якобы содержится в центре контроля и профилактики заболеваний.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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