На Украине злостных должников за коммуналку лишают права выезда заграницу

Анастасия Иванова

Граждане Украины, которые имеют большие долги за коммунальные услуги, лишаются права выезда за рубеж и у них конфискуют автомобиль, заявил глава министерства юстиции страны Денис Малюська.





"Дифференцированный подход запрета на выезд за границу, управления транспортным средством применяется к злостным должникам. Мы можем проверить, есть ли у человека деньги. Если у человека есть деньги, есть доходы, он скрывается от оплаты жилищно-коммунальных услуг и пользуется тем, что за эти услуги платят пенсионеры, а пенсионеры как раз хорошие плательщики, они заблаговременно и правильно платят за жилищно-коммунальные услуги, - вот таких богатеньких буратино, которые пытаются всех обхитрить, мы их, скажем так, принимаем к ним меры воздействия", - заявил Малюська в пятницу в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, аналогичные меры применяются к гражданам, которые задолжали большие суммы. "Мы исполнителей стимулируем, чтобы они не обращались в суд, и суды, собственно, такого не применяют", - добавил он.

Согласно данным Государственной службы статистики, общая задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в марте 2020 года сократилась на 1,8% по отношению к предыдущему месяцу и составила 60,2 миллиарда гривен без учета электроэнергии (2,247 миллиарда долларов).