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На Украине злостных должников за коммуналку лишают права выезда заграницу

На Украине злостных должников за коммуналку лишают права выезда заграницу
Граждане Украины, которые имеют большие долги за коммунальные услуги, лишаются права выезда за рубеж и у них конфискуют автомобиль, заявил глава министерства юстиции страны Денис Малюська.


"Дифференцированный подход запрета на выезд за границу, управления транспортным средством применяется к злостным должникам. Мы можем проверить, есть ли у человека деньги. Если у человека есть деньги, есть доходы, он скрывается от оплаты жилищно-коммунальных услуг и пользуется тем, что за эти услуги платят пенсионеры, а пенсионеры как раз хорошие плательщики, они заблаговременно и правильно платят за жилищно-коммунальные услуги, - вот таких богатеньких буратино, которые пытаются всех обхитрить, мы их, скажем так, принимаем к ним меры воздействия", - заявил Малюська в пятницу в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, аналогичные меры применяются к гражданам, которые задолжали большие суммы. "Мы исполнителей стимулируем, чтобы они не обращались в суд, и суды, собственно, такого не применяют", - добавил он.


Согласно данным Государственной службы статистики, общая задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в марте 2020 года сократилась на 1,8% по отношению к предыдущему месяцу и составила 60,2 миллиарда гривен без учета электроэнергии (2,247 миллиарда долларов).

# В мире
По материалам: ria.ru

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