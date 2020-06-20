Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » "Нет худа без добра". Песков о критике со стороны Запада на статью Путина

"Нет худа без добра". Песков о критике со стороны Запада на статью Путина

"Нет худа без добра". Песков о критике со стороны Запада на статью Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что критику со стороны западных держав после выхода статьи Владимира Путина о Второй мировой войне можно было предугадать, однако каждый факт ее прочтения может заставить многих "задаться вопросом".

В субботу представитель Кремля выступил в эфире Первого канала.

Российский лидер изложил в статье свои взгляды на Вторую мировую войну, ее причины и восприятие в современном мире. Путин призвал партнеров сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято.


цитирует РИА Новости Пескова.

Тем не менее он считает, что "нет худа без добра".

"Наличие реакции говорит о том, что статью читали, что ее читают. И здесь есть слабая надежда, что, может быть, каждое лишнее прочтение позволит задаться вопросом", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее радио Sputnik сообщало, что сенатор Пушков рассказал о реакции МИД Британии на статью Путина.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Израиле еще 294 человека заболели COVID-19
В Израиле еще 294 человека заболели COVID-19
"Нет худа без добра". Песков о критике со стороны Запада на статью Путина
"Нет худа без добра". Песков о критике со стороны Запада на статью
В галерее Главного храма ВС России виртуально увековечили предателей из РОА
В галерее Главного храма ВС России виртуально увековечили предателей
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Богатейший человек Азии вошел в десятку миллиардеров мира
Богатейший человек Азии вошел в десятку миллиардеров мира
В Турции Веру Брежневу посчитали женой Зеленского
В Турции Веру Брежневу посчитали женой Зеленского
Wanted: японский лифтинг-массажер Mami от бренда L&L Skin
Wanted: японский лифтинг-массажер Mami от бренда L&L Skin
Россиянам пообещали редкое солнечное затмение
Россиянам пообещали редкое солнечное затмение
Забота о семье, суверенитет и социальные гарантии: ТОП самых важных поправок в Конституцию
Забота о семье, суверенитет и социальные гарантии: ТОП самых важных
Песков: "Северный поток — 2" может укрепить энергобезопасность Европы
Песков: "Северный поток — 2" может укрепить энергобезопасность Европы
Статья Путина о Второй мировой войне заинтересовала США
Статья Путина о Второй мировой войне заинтересовала США
Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»
Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»

Топ на сегодня

В Москве впервые с мая за сутки от коронавируса умерло менее 40 человек
В Москве впервые с мая за сутки от коронавируса умерло менее 40
Оставшаяся без присмотра шестилетняя россиянка утонула в бассейне
Оставшаяся без присмотра шестилетняя россиянка утонула в бассейне
Эксперт оценил предложение Путина о встрече лидеров постоянных членов СБ
Эксперт оценил предложение Путина о встрече лидеров постоянных членов
На Украине злостных должников за коммуналку лишают права выезда заграницу
На Украине злостных должников за коммуналку лишают права выезда
В Великобритании прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне
В Великобритании прокомментировали статью Путина о Второй мировой

Еще по теме

"Новый раунд споров". В National Interest уверены в успехе статьи Путина
Песков ответил на вопрос о реакции Путина на подарок Берлускони
Песков: Путин отверг возможность вмешательства РФ в выборы в США
В Кремле рассказали, когда сформируется предвыборный штаб Путина