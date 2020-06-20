"Нет худа без добра". Песков о критике со стороны Запада на статью Путина

Влада Некрасова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что критику со стороны западных держав после выхода статьи Владимира Путина о Второй мировой войне можно было предугадать, однако каждый факт ее прочтения может заставить многих "задаться вопросом".

В субботу представитель Кремля выступил в эфире Первого канала.

Российский лидер изложил в статье свои взгляды на Вторую мировую войну, ее причины и восприятие в современном мире. Путин призвал партнеров сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято.

цитирует РИА Новости Пескова.

Тем не менее он считает, что "нет худа без добра".

"Наличие реакции говорит о том, что статью читали, что ее читают. И здесь есть слабая надежда, что, может быть, каждое лишнее прочтение позволит задаться вопросом", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее радио Sputnik сообщало, что сенатор Пушков рассказал о реакции МИД Британии на статью Путина.