Новак спрогнозировал восстановление докризисного спроса на нефть

Анастасия Иванова

Докризисный спрос на нефть может быть достигнут не ранее 2021 года, возможно, в течение двух-трех лет, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью газете Handelsblatt.

"Конечно, не в этом году. Мы надеемся, что это произойдет в 2021 году. Но, может быть, это займет два или три года", - заявил министр, отвечая на вопрос издания, когда может быть восстановлен докризисный уровень цен на нефть.

По словам Новака, в связи с пандемией коронавируса "люди будут меньше летать, меньше ездить, меньше путешествовать", зато вырастет онлайн-активность.

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