Новак заявил о незаконности санкций США к "Северному потоку-2"

Алексей Вольцев

Санкции США против "Северного потока-2" являются абсолютно незаконными, Россия использует все возможные технические средства для завершения строительства, заявил в интервью газете Handelsblatt министр энергетики России Александр Новак.

"Этот трубопровод является коммерческим проектом, который в первую очередь служит Европе и ее энергетической безопасности. Это способствует конкуренции и состязательности, поскольку чем больше маршрутов поставок, тем лучше и дешевле будет выбор между поставщиками и маршрутами доставки. Санкции и их ужесточение против "Северного потока-2" абсолютно незаконны и совершенно неадекватны. Это чистый протекционизм", – сказал Новак.

По его мнению, стремление США навязать Европе свой СПГ, а также другие проекты является вмешательством в суверенитет европейских стран.

Минэнерго отметил, что используются все возможные технические средства для завершения строительства "Северного потока-2".

"Проект "Северный поток-2" уже завершен с точки зрения инвестиционной и экономической жизнеспособности. Все возможные технические средства используются для чисто физического завершения строительных работ", –заявил он.

В начале июня в сенат США был внесен новый законопроект о санкциях против "Северного потока 2". Он предлагает вводить санкции против страховщиков судов, работающих на прокладке.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до ФРГ.