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Новый "сюрприз" 2020-го? Россияне смогут увидеть редкое затмение Солнца

Новый "сюрприз" 2020-го? Россияне смогут увидеть редкое затмение Солнца
В ряде регионов РФ 21 июня можно будет наблюдать кольцеобразное затмение Солнца. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

В нынешнем году это астрономическое явление придется на день летнего солнцестояния. На сайте поясняется, что еще раз в XXI веке эти события выпадут на один день только в 2039 году.

Затмение в максимальной фазе 0,994 можно будет увидеть в 09:40 по московскому времени на территории Африки, Азии, Китая и акватории Тихого океана. При подходящих погодных условиях местные жители в течение 38 секунд разглядят в небе огненное кольцо.


Гималаях, вблизи границы Индии, Китая и Непала, перед началом кольцеобразной фазы и после ее окончания у края Луны, противоположного незакрытой части Солнца, можно будет заметить солнечную корону, особенно в горах", – говорится в сообщении.

Россияне увидят лишь частные фазы затмения.

"Наибольшая фаза солнечного затмения, видимая из России, составит 0,45 и будет видна на юге Алтайского края, республики Тыва и Республики Алтай вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией. В европейской части России наибольшая фаза будет равна 0,41 и сможет быть видна на юге Дагестана", – подчеркнули астрономы.

Ранее радио Sputnik сообщало, что экстрасенс дал неутешительный прогноз на 2020 год.

# Главные новости / Россия
По материалам: ria.ru

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