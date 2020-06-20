Нумерология затмения 21 июня 2020 года: о чем предупреждают числа

Вадим Карасев

Воскресенье 21 июня 2020 года — мистический день, время энергетического дисбаланса, когда небеса проверят на прочность счастье людей, и покажут, над чем необходимо поработать. Отдельного внимания заслуживает нумерология затмения.

Затмение Солнца — это затмение сознания и души. В июне на него повлияет созвездие Рака, которое отвечает за чувственную сферу, людские эмоции и страхи. Само пребывание Солнца в Раке довольно опасно, не говоря уже о моменте сошедшихся Новолуния, Затмения и Солнцестояния, которые усилят волну негатива. 21 июня есть риск пойти по ложному пути, но существует способ избежать этого — обратиться к нумерологии и узнать, о каких переменах предупреждают числа.

Нумерология солнечного затмения

Кольцевое затмение Солнца ожидается 21 июня 2020 года в 09:41 по московскому времени. Чтобы узнать число этого затмения, нужно сложить все цифры. Числовой ряд солнечного затмения выглядит так: 2+1+0+6+2+0+2+0+0+9+4+1=27=2+7=9. Выходит, что магическое число затмения — 9.

Влияние Девятки вызовет диссонанс, поэтому все темные стороны личности могут дать о себе знать. С этим придется справляться собственными силами. При этом важно помнить, что излишнее самокопание может привести к противоположным результатам. Поэтому лучшая тактика на 21 июня, по мнению экспертов сайта dailyhoro.ru, — выжидательная.

Под воздействием Девятки события могут давить на людей, подавлять психику, высвечивая мир в неприятном свете. Не удивляйтесь, если появится ощущение, что все против вас. Затмение часто порождает иллюзии, поэтому не стремитесь понять все умом, помните, что в этот день небеса проверяют людские души. Если 21 июня вы будете не в себе, почувствуете усталость, станете слишком озлоблены и раздражительны, значит, ваша душа опустела, и ее необходимо насытить добротой, счастьем, состраданием, принятием себя и мира. Чем добрее и душевнее вы отнесетесь к миру и людям, тем надежнее застрахуетесь от проблем, неудач и ошибок.





Девятка в нумерологии: о чем предупреждает число

В нумерологии Девятка — число судьбы, которое отражает отношение человека к себе, миру и окружению. Сферы влияния Девятки — это область любви, семьи, дружбы, профессии и духовности. 21 июня число 9 поможет определить, какая судьба вас ждет и какие проблемы должны быть решены для достижения жизненной цели. Происходящие в этот день события помогут определить, какие вызовы будут ждать вас в дальнейшем и какие люди подходят вам больше всего. Главное — не упускать из виду ничего важного, ведь судьба будет щедра на подсказки и знаки.

Нумерологи отмечают, что цифра 9 символизирует также прощение, освобождение, начало начал. По их мнению, Девятка охватывает всю Вселенную. Как только в вас проснется желание изменить что-то, сила возрастет в несколько сотен раз. Но важно, чтобы все, что вы будете делать 21 июня, приносило пользу окружающим. Если вы начнете планировать жизнь только для того, чтобы достичь собственной выгоды, вы можете навредить себе.

Девятка очень требовательная, поэтому отнеситесь к происходящему 21 июня проще: вы не в силах поменять настроение и энергетику Вселенной, но вы в силах справиться со своими эмоциями и подстроиться под события. Уединение поможет вам понять себя и свои желания. Дисбаланс в энергетике и во внутреннем мире может привести к проблемам, поэтому нельзя игнорировать свои чувства и останавливаться в духовном развитии. Если вы устремитесь к раскрытию своего потенциала, то не ощутите внешнего негатива и начнете путь счастливого человека.