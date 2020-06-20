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О чем расскажет Новая Луна: 10 денежных примет на Новолуние

О чем расскажет Новая Луна: 10 денежных примет на Новолуние

Новолуние — отличное время для того, чтобы изменить жизнь к лучшему. Денежные приметы помогут привлечь в жизнь финансовое благополучие и справиться с любыми материальными проблемами.


Новолуние — время особое, когда происходит обновление энергетики пространства. В такое время проще всего оставить в прошлом все, что мешало развитию и счастью, а также осуществить давние задумки. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с денежными приметами, которые позволят больше не страдать от нехватки средств к существованию.


В день Новолуния найти монету — к финансовой удаче. Ее сохраняют, чтобы затем показать молодому месяцу и спрятать рядом с порогом дома. Тогда деньги пойдут в карман, а не мимо.
Считается, что вода, поставленная на Новолуние на окно, привлекает деньги. Эту воду используют для мытья полов, окон и дверей, чтобы привлечь в дом достаток.
По примете в день Новолуния монетка, показанная Луне, станет талисманом, притягивающим деньги.
Справиться с финансовыми трудностями поможет крупная купюра. Ее кладут на ночь на подоконник, а затем прячут в укромном месте. Она станет магнитом для финансовых потоков.
Еще одна действенная финансовая примета — в день Новолуния разложить деньги в укромные уголки, а на следующий день приобрести на них необходимые для дома товары. Так получится привлечь материальный достаток в дом.
Поклониться семь раз Новой Луне — к деньгам. Для того чтобы прибыль шла постоянно, в сторону Луны кидают серебряную монетку.
Привлечь деньги получится, если в день Новолуния строить планы, но не начинать ничего нового.
По примете встреченный рассвет и проговоренное вслух желание разбогатеть привлечет в жизнь материальное благополучие. В летний период рассвет лучше всего встречать на природе или на балконе, чтобы увидеть первые лучи Солнца во всей красе.
Еще одна примета — добавить в кошелек эфирное масло, привлекающее достаток. Одной капли будет достаточно. Ее можно нанести на купюру, чтобы сделать ее денежным талисманом, или же смочить маслом ватный диск.
В Новолуние заговаривают воду, чтобы поливать ей растения, привлекающие достаток. Это может быть денежное или долларовое дерево, которые украсит интерьер и будет символом материального благополучия.
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По материалам: dailyhoro.ru

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