О чем расскажет Новая Луна: 10 денежных примет на Новолуние

Вадим Карасев

Новолуние — отличное время для того, чтобы изменить жизнь к лучшему. Денежные приметы помогут привлечь в жизнь финансовое благополучие и справиться с любыми материальными проблемами.

Новолуние — время особое, когда происходит обновление энергетики пространства. В такое время проще всего оставить в прошлом все, что мешало развитию и счастью, а также осуществить давние задумки. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с денежными приметами, которые позволят больше не страдать от нехватки средств к существованию.

В день Новолуния найти монету — к финансовой удаче. Ее сохраняют, чтобы затем показать молодому месяцу и спрятать рядом с порогом дома. Тогда деньги пойдут в карман, а не мимо.Считается, что вода, поставленная на Новолуние на окно, привлекает деньги. Эту воду используют для мытья полов, окон и дверей, чтобы привлечь в дом достаток.По примете в день Новолуния монетка, показанная Луне, станет талисманом, притягивающим деньги.Справиться с финансовыми трудностями поможет крупная купюра. Ее кладут на ночь на подоконник, а затем прячут в укромном месте. Она станет магнитом для финансовых потоков.Еще одна действенная финансовая примета — в день Новолуния разложить деньги в укромные уголки, а на следующий день приобрести на них необходимые для дома товары. Так получится привлечь материальный достаток в дом.Поклониться семь раз Новой Луне — к деньгам. Для того чтобы прибыль шла постоянно, в сторону Луны кидают серебряную монетку.Привлечь деньги получится, если в день Новолуния строить планы, но не начинать ничего нового.По примете встреченный рассвет и проговоренное вслух желание разбогатеть привлечет в жизнь материальное благополучие. В летний период рассвет лучше всего встречать на природе или на балконе, чтобы увидеть первые лучи Солнца во всей красе.Еще одна примета — добавить в кошелек эфирное масло, привлекающее достаток. Одной капли будет достаточно. Ее можно нанести на купюру, чтобы сделать ее денежным талисманом, или же смочить маслом ватный диск.В Новолуние заговаривают воду, чтобы поливать ей растения, привлекающие достаток. Это может быть денежное или долларовое дерево, которые украсит интерьер и будет символом материального благополучия.