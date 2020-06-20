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Общественник предложил помещать пьяных нарушителей закона в вытрезвители

Общественник предложил помещать пьяных нарушителей закона в вытрезвители

Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев внес предложение о создании специальных учреждений для пьяных задержанных. По имеющейся у RT информации, соответствующее письмо он направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

Вытрезвители, в которые будут помещать подозреваемых в административных или уголовных преступлениях в состоянии опьянения планируется создать на базе медицинских учреждений.

В обращении Султана Хамзаева отмечается, что треть всех преступлений в России совершается в алкогольном опьянении, а системы содержания пьяных подозреваемых на данный момент нет. По мнению общественника, вытрезвители должны обеспечить безопасность самих подозреваемых и их окружения.

На инициативу уже отреагировал юрист Андрей Князев, который сказал, что структуру вытрезвителей возрождать не стоит, поскольку это сложно и в этом нет особой надобности. Если человеку стало плохо в отделе полиции, то скорую помощь вызовут и так.

Нарколог Евгений Брюн напомнил, что в советские времена вытрезвители играли роль пунктов «передержки» граждан и помогали снижать преступность. Однако сейчас проблем с помещением пьяных нарушителей закона в больницы и так нет, а имеющихся мест в вытрезвителях по стране хватает.

Напомним, что поправки в закон «О полиции» предполагают закрепить за сотрудниками органов право доставлять пьяных граждан в вытрезвители. На данный момент законопроект окончательно еще не принят.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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