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Оператор «Северного потока-2» сменил руководство

Оператор «Северного потока-2» сменил руководствоФото: Maxim Shemetov / Reuters

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2» сообщил о перестановках в руководства. Директором проекта вместо Хеннига Коте назначен Марко Казирати, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Причиной увольнения названы личные обстоятельства. Новый директор «Северного потока-2» ранее работал в компании, а также был связан с первым «Северным потоком».

Ранее стало известно, что Дания в течение четырех недель ответит Nord Stream 2 на запрос о возможности использовать суда с системой якорного, а не динамического позиционирования при завершении строительства газопровода.

В настоящее время «Северный поток-2» предполагается ввести в эксплуатацию в конце этого или начале следующего года. Достроить осталось менее 10 процентов магистрали, но этому препятствуют многочисленные проблемы.

Основной является позиция США, санкции которых уже заставили швейцарскую компанию Allseas остановить работы и отозвать свои корабли. В России считают возможным завершить работы с помощью собственных судов, в их числе называют трубоукладчик «Академик Черский» и судно «Фортуна». С возможностями последнего и связан нынешний запрос.

В Германии призывают ответить на такие действия Вашингтона санкциями как отношении авторов американских ограничительных мер, так и в виде пошлин на сжиженный природный газ из США.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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