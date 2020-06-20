Определена судьба возмутившей Белый дом скандальной книги

Вадим Карасев

Джон БолтонФото: Jonathan Drake / Reuters

Старший судья окружного суда США по округу Колумбия Ройс Ламберт постановил, что книга бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, вызвавшая возмущение со стороны Белого дома, может быть опубликована. Об этом сообщает ABC News.

Суд не будет выносить решения об изъятии и уничтожении мемуаров Болтона по всей стране. По мнению Ламберта, правительство США не смогло определить, что судебный приказ о запрете публикации скандальной книги предотвратит нанесение непоправимого ущерба.

Вместе с тем федеральный судья отметил, что впоследствии Болтон может понести административную и, возможно, уголовную ответственность, поскольку ставит под удар национальную безопасность США. «Если он прав, и книга не содержит секретной информации, он сохраняет [право на получение процента с прибыли от продаж книги]; но если он неправ, то может потерять свою прибыль от сделки и подвергнуться уголовной ответственности», — сказал Ламберт.

Как отмечает ABC News, пока это лишь промежуточная победа Болтона, поскольку власти продолжают расследовать дело о возможном нарушении им условий соглашения о неразглашении.

Президент США Дональд Трамп между тем заявил, что Болтон в своей книге обнародовал секретную информацию «в огромных количествах». «Он должен заплатить очень большую цену за это», — написал глава государства в Twitter.

В мемуарах, в частности, описываются детали переговоров Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, о политике Белого дома в отношении Украины и якобы имевшей место просьбе американского президента к председателю КНР Си Цзиньпину помочь ему переизбраться в этом году. Автор книги Джон Болтон, бывший советник президента по нацбезопасности, был уволен из американской администрации в сентябре 2019 года — тогда Трамп заявил, что он и многие члены его команды не согласны со многими предложениями политика.