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Опыт московских медиков поможет «задавить» коронавирус в регионах, считает Путин

Опыт московских медиков поможет «задавить» коронавирус в регионах, считает Путин

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Опыт московских медиков должен помочь побороть распространение коронавируса в других регионах в самое ближайшее время, считает президент Владимир Путин. Об этом он сказал на встрече с медиками в режиме видеоконференции.

«Нужно додавить, задавить эту инфекцию в регионах. Мы имеем в виду опыт Москвы и исходим из того, что это удастся сделать эффективно в самое ближайшее время», — сказал президент.

Он заявил, что в Москве дополнительные койки для больных с коронавирусом сокращаться не будут для создания запаса на осень.

«Что касается дополнительных мест, они должны быть у нас в запасе, даже если в ближайшее время будут не нужны, на всякий случай на осень текущего года или на будущее», — сказал Путин, отметив, что перепрофилированные медицинские учреждения можно вернуть к нормальной работе.

Встреча с медработниками прошла в преддверии Дня медика, который будут праздновать 21 июня. Путин в начале беседы отметил, что в России благодаря медикам удалось свести потери от коронавируса к минимуму.

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По материалам: pnp.ru

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