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Остатки токсичного топлива «Фрегата» удаляют на космодроме Куру

Остатки токсичного топлива «Фрегата» удаляют на космодроме Куру

Во Французской Гвиане на космодроме Куру российские специалисты ведут работы по ликвидации разлива токсичного топлива из разгонного блока «Фрегат», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Роскосмос».

«Это достаточно длительная процедура, но после нее появится возможность определить пути устранения проблемы», — добавил собеседник агентства.

21 мая французские специалисты зафиксировали периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя (токсичный азотный тетраоксид) в месте хранения «Фрегата» в Куру. Для устранения проблемы 6 июня туда прибыли специалисты из России. Они осмотрели «Фрегат» и предварительно определили дальнейший объем необходимых операций.

«Фрегат» предназначался для запуска на ракете-носителе «Союз-СТ-А» спутника ОАЭ Falcon Eye-2. Старт планировался в начале марта, но был отложен из-за другой проблемы с этим же разгонным блоком. Было решено заменить его на запасной.

В середине марта вследствие временного закрытия космодрома Куру по причине пандемии коронавируса запуск пришлось отложить до середины октября. Поэтому специалисты НПО имени Лавочкина слили топливо из «Фрегата» и в конце апреля возвратились на родину.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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