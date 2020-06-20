Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Оставшаяся без присмотра шестилетняя россиянка утонула в бассейне

Оставшаяся без присмотра шестилетняя россиянка утонула в бассейне

Оставшаяся без присмотра шестилетняя россиянка утонула в бассейнеФото: Максим Блинов / РИА Новости

Шестилетняя девочка утонула в бассейне банного комплекса в Перми. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

Отмечается, что девочка пришла в баню вместе со своей матерью. Женщина отдыхала в компании знакомых, оставив ребенка в бассейне без присмотра. Обнаружившие тело девочки люди попытались оказать ей первую медицинскую помощь, однако спасти ее не удалось.

В отношении матери девочки было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В ближайшее время женщину допросят в качестве подозреваемой.

В июне 2019 года сообщалось, что в подмосковном детском лагере 11-летняя девочка утонула во время соревнований по плаванию. Ребенок плыл в бассейне, не смог удержаться на поверхности воды и начал тонуть. Работники лагеря вытащили девочку из воды и провели сердечно-легочную реанимацию. Пострадавшую немедленно доставили в центральную районную больницу.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Илон Маск решил шантажировать американские власти заводом
Илон Маск решил шантажировать американские власти заводом
Принц Уильям рассказал о своих детях во время карантина: "Они напали на кухню"
Принц Уильям рассказал о своих детях во время карантина: "Они напали
Молдаване остались без любимых праздников — свадьбы и крестины под запретом
Молдаване остались без любимых праздников — свадьбы и крестины под
На Украине злостных должников за коммуналку лишают права выезда заграницу
На Украине злостных должников за коммуналку лишают права выезда
Лунный день сегодня 20 июня 2020 года
Лунный день сегодня 20 июня 2020 года
ЦИК назвал главную задачу при подготовке голосования по поправкам
ЦИК назвал главную задачу при подготовке голосования по поправкам
Эксперт оценил предложение Путина о встрече лидеров постоянных членов СБ
Эксперт оценил предложение Путина о встрече лидеров постоянных членов
Оставшаяся без присмотра шестилетняя россиянка утонула в бассейне
Оставшаяся без присмотра шестилетняя россиянка утонула в бассейне
Экономисты оценили снижение Центробанком ключевой ставки
Экономисты оценили снижение Центробанком ключевой ставки
В работе WhatsApp произошел сбой
В работе WhatsApp произошел сбой
Один погибший, трое раненых — военная ситуация в ЛНР
Один погибший, трое раненых — военная ситуация в ЛНР
Большинство жителей США выступили против выплат темнокожим за рабство
Большинство жителей США выступили против выплат темнокожим за рабство

Топ на сегодня

В Мексике за сутки выявили 5662 случая COVID-19
В Мексике за сутки выявили 5662 случая COVID-19
Трамп считает, что голосование по почте может стоить ему победы на выборах
Трамп считает, что голосование по почте может стоить ему победы
Китай обнародовал информацию о новом пекинском коронавирусе
Китай обнародовал информацию о новом пекинском коронавирусе
Ирина Шейк представила предсезонную осеннюю коллекцию Burberry
Ирина Шейк представила предсезонную осеннюю коллекцию Burberry
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Еще по теме

Школьница утонула на соревнованиях по плаванию в российском лагере
В Москве четырехлетнему ребенку засосало руку в бассейне
В российском санатории ребенка засосало в бассейн
Российская воспитательница утонула в бассейне детского сада