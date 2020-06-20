Оставшаяся без присмотра шестилетняя россиянка утонула в бассейне

Вадим Карасев

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Шестилетняя девочка утонула в бассейне банного комплекса в Перми. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

Отмечается, что девочка пришла в баню вместе со своей матерью. Женщина отдыхала в компании знакомых, оставив ребенка в бассейне без присмотра. Обнаружившие тело девочки люди попытались оказать ей первую медицинскую помощь, однако спасти ее не удалось.

В отношении матери девочки было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В ближайшее время женщину допросят в качестве подозреваемой.

В июне 2019 года сообщалось, что в подмосковном детском лагере 11-летняя девочка утонула во время соревнований по плаванию. Ребенок плыл в бассейне, не смог удержаться на поверхности воды и начал тонуть. Работники лагеря вытащили девочку из воды и провели сердечно-легочную реанимацию. Пострадавшую немедленно доставили в центральную районную больницу.