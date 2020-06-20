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Отказ Киева от Минских соглашений делает ситуацию опасной — Песков

Отказ Киева от Минских соглашений делает ситуацию опасной — Песков

После заявления Киева о необязательности исполнения Минских соглашений ситуация в зоне конфликта на Донбассе стала «потенциально очень опасной».

Об этом в эфире телепередачи «Большая игра» на Первом канале заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если говорить о минском комплексе мер, то ситуация потенциально очень опасная», — сказал он.

По словам Пескова, «не могут не вызывать обеспокоенность звучащие все чаще и чаще слова о необязательности или невозможности выполнения минских договоренностей».

«И, конечно, если это будет звучать чаще, и если это будет принимать форму абсолютно официальных заявлений, то, конечно, это будет заводить ситуацию в тупик. Ибо другого фундамента для работы на украинском направлении просто не существует», — добавил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что контактная группа продолжает достаточно активно работать, пытаясь «нащупать точки соприкосновения, где-то удается сближать позиции, где-то нет».

«Насколько сегодня какой-то альтернативный канал для работы может быть сформулирован, сейчас не возьмется предсказывать никто», — добавил пресс-секретарь.

Ранее ИА Newstes сообщало, что 15 июня в ходе заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, украинская сторона заявила, что Комплекс мер по исполнению Минских соглашений, одобренный резолюцией Совета Безопасности ООН, якобы не является обязательным для исполнения документом.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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