Отказ Киева от Минских соглашений делает ситуацию опасной — Песков
После заявления Киева о необязательности исполнения Минских соглашений ситуация в зоне конфликта на Донбассе стала «потенциально очень опасной».
Об этом в эфире телепередачи «Большая игра» на Первом канале заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, «не могут не вызывать обеспокоенность звучащие все чаще и чаще слова о необязательности или невозможности выполнения минских договоренностей».
Песков подчеркнул, что контактная группа продолжает достаточно активно работать, пытаясь «нащупать точки соприкосновения, где-то удается сближать позиции, где-то нет».
Ранее ИА Newstes сообщало, что 15 июня в ходе заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, украинская сторона заявила, что Комплекс мер по исполнению Минских соглашений, одобренный резолюцией Совета Безопасности ООН, якобы не является обязательным для исполнения документом.