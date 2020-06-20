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Педагогов хотят заставить регулярно проходить обследование у психиатра

Педагогов хотят заставить регулярно проходить обследование у психиатра

Обязательные условия для занятия педагогической деятельностью в России хотят дополнить обязательным прохождением психиатрического осмотра. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в понедельник, 22 июня.

В последние годы особое внимание уделяется требованиям, предъявляемым к лицам, занимающимся преподавательской деятельностью. Действующее законодательство гласит, что работать педагогом не может человек с судимостью за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, а также половой неприкосновенности или общественной безопасности. Нельзя преподавать также тем, кто был осуждён за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления.

Трудовой кодекс РФ гласит, что работодатель не должен запрашивать информацию о состоянии здоровья работника. За исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником определенной в договоре трудовой функции. Однако в последнее время отмечается рост преступлений, в том числе, тяжких и особо тяжких, совершаемых именно педагогическими работниками. Причём из звена среднего и высшего образования.

Поэтому авторы законопроекта предлагают расширить требования к здоровью кандидата на должность педагогического работника в сфере среднего и высшего профессионального образования. В частности, ввести обязательное психиатрическое освидетельствование соискателей. Действующий же преподавательский состав должен будет проходить такие осмотры периодически — раз в пять лет. Эта мера должна выполнять превентивную функцию, необходимую для улучшения криминогенной обстановки. Она также поможет защитить учащихся и студентов от потенциально опасного, девиантного поведения педагогов.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

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По материалам: pnp.ru

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