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Первое легальное поле конопли появилось в Ростовской области

Первое легальное поле конопли появилось в Ростовской области

В Целинском районе Ростовской области появилась первая в регионе легальная ферма по выращиванию конопли. Глава КФХ Верещак засеял семенами растения 10 гектаров земли. Об этом сообщает donnews.ru со ссылкой на Минсельхоз области.

По словам исполняющей обязанности министра Светланы Полуляшной, выращенный урожай будет отправляться в Адыгею и Курскую область. Там из конопли делают шпагат. Об изготовлении наркотических препаратов, разумеется, речи нет.

Чиновница объяснила, что для посева использовались семена специальных сортов второй репродукции, которые разрешены для возделывания в России. А повышенное содержание наркотических веществ отмечается в сортах, начиная с четвертой репродукции.

Как отметил руководитель областного управления Россельхознадзора Антон Кармазин, после того как в феврале правительство законно разрешило выращивать коноплю и мак для промышленности и медицины, число желающих заняться данным видом сельхозпродукции будет увеличиваться.

Проблема у производителей конопли может возникнуть с диагностикой остаточного наркотического вещества в листьях растения. По словам Кармазина, областное управление не имеет полномочий на данный вид исследований.

Напомним, что культивировать мак и коноплю в промышленных масштабах запретили во времена перестройки, а в Советском Союзе обе культуры можно было выращивать на совершенно законных основаниях.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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