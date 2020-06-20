Песков оценил позицию США в ситуации с "Северным потоком — 2"

Влада Некрасова

США ведут себя как недобросовестный конкурент, предлагая ввести санкции против проекта "Северный поток-2", для РФ эта ситуация абсолютно неприемлема, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае Америка зачастую ведет себя не как добросовестный конкурент. И все, что происходит вокруг "Северного потока-2", очень красноречиво это все подтверждает", - заявил Песков в эфире Первого канала.

"Эта ситуация абсолютно неприемлема для нас, и как только эта ситуация начала походить на посягательство интересов крупного германского бизнеса, она также стала мало приемлемой для ФРГ. Здесь у нас интересы с немецкими партнерами полностью совпадают. Мы считаем это незаконным, все эти посягательства американцев на этот крупный международный энергетический проект", - добавил он.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку трубопровода, немедленно ее прекратить. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.