Песков рассказал, как Путин принимал решение о параде 24 июня

Влада Некрасова

Президент РФ Владимир Путин принимал решение о проведении парада 24 июня на основе глубокого анализа эпидемиологической ситуации в стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Принятию президентом решения о проведении парада 24 числа предшествовал очень глубокий и основанный на научных выводах, на выводах специалистов, анализ всей эпидемиологической ситуации в Российской Федерации в целом", - сказал Песков в эфире Первого канала.