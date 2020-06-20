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Песков рассказал, как Путин принимал решение о параде 24 июня

Песков рассказал, как Путин принимал решение о параде 24 июня
Президент РФ Владимир Путин принимал решение о проведении парада 24 июня на основе глубокого анализа эпидемиологической ситуации в стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Принятию президентом решения о проведении парада 24 числа предшествовал очень глубокий и основанный на научных выводах, на выводах специалистов, анализ всей эпидемиологической ситуации в Российской Федерации в целом", - сказал Песков в эфире Первого канала.

# Россия
По материалам: ria.ru

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