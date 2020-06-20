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Песков: "Северный поток — 2" может укрепить энергобезопасность Европы

Песков: "Северный поток — 2" может укрепить энергобезопасность Европы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что проект "Северный поток — 2" будет завершен и в конечном итоге внесет вклад в укрепление энергобезопасности Европы.

"Безусловно, мы надеемся на то, что проект будет финализирован и что этот проект в конечном итоге внесет свой вклад в дело укрепления энергетической безопасности европейского континента", - заявил Песков в эфире Первого канала.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку трубопровода, немедленно ее прекратить. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.


В начале июня в сенат США был внесен новый законопроект о санкциях против "Северного потока — 2". Он предлагает вводить санкции против страховщиков судов, работающих на прокладке газопровода. Документ поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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