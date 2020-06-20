Поддержка отечественного производителя: почему в России разблокировали Telegram?

Вадим Карасев

Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram - одного из самых конкурентоспособных на мировом рынке российских продуктов. Его основатель Павел Дуров публично высказал готовность противодействовать терроризму и экстремизму.

"Поздравляю всех российских пользователей Telegram с этим позитивным изменением - и надеюсь, что оно долгосрочно. Что поменяется в результате разблокировки? Должна вырасти стабильность и скорость работы на территории России. Станут доступны без VPN прямые веб-ссылки на каналы и сервисы, что приведет к росту числа участников каналов и чатов", - отметил основатель мессенджера.

Эксперты называют решение Роскомнадзора ожидаемым и разумным: Telegram является отечественной разработкой с высочайшим уровнем безопасности, он вышел на глобальный уровень и включен в топ-5 сервисов общения по аудитории в мире. При этом, в отличие от американских IT-гигантов, остается политически нейтральным.

"И в этом его большое отличие от Twitter и Facebook, которые десятками тысяч блокировали - и продолжают блокировать - любые аккаунты с позитивными новостями из России", - отметил председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

На решение о разблокировке также повлиял тот факт, что сервис общения продолжает активно развиваться и создает высокооплачиваемые рабочие места для российских граждан. Кроме того, основателем мессенджера высказана готовность противодействовать терроризму и экстремизму. При этом Дуров заверил, что в плане сохранности личных данных изменений нет - право на конфиденциальность и тайну личной переписки остаются фундаментальным принципом Telegram во всех странах.

"Дуров говорит, что будет бороться с экстремизмом и терроризмом, что важно. Он выработал специальный механизм для этого, но проблема не только в экстремизме и терроризме. Еще в Telegram есть продажа различных противозаконных вещей. Там есть наркотики, оружие, порнография и прочее. С этим дела обстоят в разы хуже", - рассказал директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Такая позиция Дурова даже побудила разговоры о возможном включении Telegram в перечень официальных мессенджеров в периоды чрезвычайных ситуаций, поскольку он сочетает в себе возможности классического мессенджера и функции распространения пользовательского контента через каналы-ленты. Авторы законопроекта о разблокировке отмечали в документе, что "государство само указывало каналы, по которым распространяет важную для граждан информацию", и в этом перечне был Telegram.

Тем не менее после снятия ограничений доступа к Telegram будут применяться те же требования к саморегулированию контента, что и ко всем остальным игрокам рынка.

"Это важнейший сигнал участникам процесса - наступает принципиально новая эпоха в отношениях государства и IT-индустрии. Государство модифицирует свои подходы к отрасли, у которой есть все шансы стать "новой нефтянкой". Важно понимать, что отказ от блокировки популярного мессенджера - это начало, а не итог процесса сближения интересов российского государства и IT-индустрии. У нашего правительства есть и другие инициативы, благоприятствующие развитию цифровых технологий в нашей стране. Сейчас они находятся в стадии активной проработки и подготовки и долго не заставят себя ждать", - заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.



