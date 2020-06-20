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Подготовка встречи Россия-США в Вене практически завершена, сообщил посол

Подготовка встречи Россия-США в Вене практически завершена, сообщил посол
Подготовка к встрече замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли по стратегической стабильности в Вене практически завершена, заявил в онлайн-интервью посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Хотел бы подтвердить, что подготовительная работа в Вене практически завершена. Мы благодарны австрийским коллегам за гостеприимство. Созданы все условия для плодотворной беседы", - сказал Антонов.

По его словам, делегации России и США будут межведомственными. "В центре внимания - проблематика контроля над вооружениями, или может быть даже шире - проблематика стратегической стабильности", - сказал Антонов.


ДОН (Договора по открытому небу). Много разговоров идёт здесь относительно перспектив отзыва американцами своей подписи под договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, американские военные планы откровенно направленные на сдерживание России и Китая", - отметил он.
# В мире
По материалам: ria.ru

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