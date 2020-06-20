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Появились новые кадры и подробности "Довода" Кристофера Нолана

Появились новые кадры и подробности "Довода" Кристофера Нолана
Накануне предстоящей в конце июля премьеры "Довода" Кристофера Нолана Entertainment Weekly знакомит читателей с новыми кадрами и подробностями съемок и сюжета. © Warner Bros. Pictures (2020)

Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон и Джек Катмор-Скотт в фильме "Довод"

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Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон и Джек Катмор-Скотт в фильме "Довод"

© Warner Bros. Pictures (2020)© Warner Bros. Pictures (2020)

Кристофер Нолан и Джон Дэвид Вашингтон на съемках


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Кристофер Нолан и Джон Дэвид Вашингтон на съемках


© Warner Bros. Pictures (2020)© Warner Bros. Pictures (2020)

Роберт Паттинсон в фильме "Довод"

3 из 7

Роберт Паттинсон в фильме "Довод"

© Warner Bros. Pictures (2020)© Warner Bros. Pictures (2020)

Элизабет Дебики в фильме "Довод"

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Элизабет Дебики в фильме "Довод"

© Warner Bros. Pictures (2020)© Syncopy/Warner Bros. Pictures, 2020

Кеннет Брана в фильме "Довод"

5 из 7

Кеннет Брана в фильме "Довод"

© Syncopy/Warner Bros. Pictures, 2020© Warner Bros. Pictures (2020)

Эдизабет Дебики и Кеннет Брана в фильме "Довод"

6 из 7

Эдизабет Дебики и Кеннет Брана в фильме "Довод"

© Warner Bros. Pictures (2020)© Warner Bros. Pictures (2020)

Джон Дэвид Вашингтон и Рич Серауло в фильме "Довод"

7 из 7

Джон Дэвид Вашингтон и Рич Серауло в фильме "Довод"

© Warner Bros. Pictures (2020)1 из 7

Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон и Джек Катмор-Скотт в фильме "Довод"

© Warner Bros. Pictures (2020)2 из 7

Кристофер Нолан и Джон Дэвид Вашингтон на съемках


© Warner Bros. Pictures (2020)3 из 7

Роберт Паттинсон в фильме "Довод"

© Warner Bros. Pictures (2020)4 из 7

Элизабет Дебики в фильме "Довод"

© Warner Bros. Pictures (2020)5 из 7

Кеннет Брана в фильме "Довод"

© Syncopy/Warner Bros. Pictures, 20206 из 7

Эдизабет Дебики и Кеннет Брана в фильме "Довод"

© Warner Bros. Pictures (2020)7 из 7

Джон Дэвид Вашингтон и Рич Серауло в фильме "Довод"

© Warner Bros. Pictures (2020)

Режиссер подтвердил изданию, что для съемок были построены "колоссальных" размеров декорации и куплен самолет. Он также добавил, что "шесть или семь" лет занимался доработкой сценария.


По его словам, в ленте нет перемещений во времени, но есть его "инверсия".


"В фильме затрагиваются разные свойства времени. Мне не хочется переходить к уроку физики, говоря об инверсии, я имею в виду некую материю, для которой время начинает течь в другую сторону", — пояснил он.

Кеннет Брана, сыгравший в ленте "злобного русского олигарха", добавил, что речь в фильме идет про шпионаж и глобальную угрозу всему миру: "Это не ядерная война, а еще более худшая катастрофа, которая может случиться с человечеством".

"Главную роль в сюжете фильма у агента (Вашингтон), а "Довод" - название организации, которая его вербует. В отличие от Джеймса Бонда, это более эмоционально включенный персонаж", — поделился Нолан. Героя Паттинсона он назвал "мошенником" из мира спецслужб.

Что касается Элизабет Дебики, играющей жену персонажа Кеннета Браны, то, по словам режиссера, она оказывается в щекотливом положении из-за отношений, которые завязываются у нее с главным героем.


Аарона Тейлора-Джонсона нет в трейлере и на фотографиях, но Нолан заверил, что в фильме он играет очень важную роль.

Мировая премьера "Довода" запланирована на 31 июля.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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