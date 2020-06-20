Появились новые кадры и подробности "Довода" Кристофера Нолана
Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон и Джек Катмор-Скотт в фильме "Довод"
Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон и Джек Катмор-Скотт в фильме "Довод"© Warner Bros. Pictures (2020)© Warner Bros. Pictures (2020)
Кристофер Нолан и Джон Дэвид Вашингтон на съемках
Кристофер Нолан и Джон Дэвид Вашингтон на съемках
© Warner Bros. Pictures (2020)© Warner Bros. Pictures (2020)
Роберт Паттинсон в фильме "Довод"
Роберт Паттинсон в фильме "Довод"© Warner Bros. Pictures (2020)© Warner Bros. Pictures (2020)
Элизабет Дебики в фильме "Довод"
Элизабет Дебики в фильме "Довод"© Warner Bros. Pictures (2020)© Syncopy/Warner Bros. Pictures, 2020
Кеннет Брана в фильме "Довод"
Кеннет Брана в фильме "Довод"© Syncopy/Warner Bros. Pictures, 2020© Warner Bros. Pictures (2020)
Эдизабет Дебики и Кеннет Брана в фильме "Довод"
Эдизабет Дебики и Кеннет Брана в фильме "Довод"© Warner Bros. Pictures (2020)© Warner Bros. Pictures (2020)
Джон Дэвид Вашингтон и Рич Серауло в фильме "Довод"
Джон Дэвид Вашингтон и Рич Серауло в фильме "Довод"© Warner Bros. Pictures (2020)1 из 7
Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон и Джек Катмор-Скотт в фильме "Довод"© Warner Bros. Pictures (2020)2 из 7
Кристофер Нолан и Джон Дэвид Вашингтон на съемках
© Warner Bros. Pictures (2020)3 из 7
Роберт Паттинсон в фильме "Довод"© Warner Bros. Pictures (2020)4 из 7
Элизабет Дебики в фильме "Довод"© Warner Bros. Pictures (2020)5 из 7
Кеннет Брана в фильме "Довод"© Syncopy/Warner Bros. Pictures, 20206 из 7
Эдизабет Дебики и Кеннет Брана в фильме "Довод"© Warner Bros. Pictures (2020)7 из 7
Джон Дэвид Вашингтон и Рич Серауло в фильме "Довод"© Warner Bros. Pictures (2020)
Режиссер подтвердил изданию, что для съемок были построены "колоссальных" размеров декорации и куплен самолет. Он также добавил, что "шесть или семь" лет занимался доработкой сценария.
По его словам, в ленте нет перемещений во времени, но есть его "инверсия".
"В фильме затрагиваются разные свойства времени. Мне не хочется переходить к уроку физики, говоря об инверсии, я имею в виду некую материю, для которой время начинает течь в другую сторону", — пояснил он.
Кеннет Брана, сыгравший в ленте "злобного русского олигарха", добавил, что речь в фильме идет про шпионаж и глобальную угрозу всему миру: "Это не ядерная война, а еще более худшая катастрофа, которая может случиться с человечеством".
"Главную роль в сюжете фильма у агента (Вашингтон), а "Довод" - название организации, которая его вербует. В отличие от Джеймса Бонда, это более эмоционально включенный персонаж", — поделился Нолан. Героя Паттинсона он назвал "мошенником" из мира спецслужб.
Что касается Элизабет Дебики, играющей жену персонажа Кеннета Браны, то, по словам режиссера, она оказывается в щекотливом положении из-за отношений, которые завязываются у нее с главным героем.
Аарона Тейлора-Джонсона нет в трейлере и на фотографиях, но Нолан заверил, что в фильме он играет очень важную роль.
Мировая премьера "Довода" запланирована на 31 июля.