Поправки в Конституцию «зацементируют» сильное положение России, считает Песков

Лидия Мартынова

Принятие поправок к Конституции позволит «зацементировать» сильное суверенное положение России, это не является угрозой для других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Он указал, что многим странам Запада всегда не нравился рост самостоятельности России. «По мере того, как Россия чувствует себя более уверенно, более самостоятельно… лучше защищает себя от вмешательства в свои внутренние дела, Россия может сконцентрироваться на «цементировании» вот этого своего состояния. С моей точки зрения, этот набор поправок — это и есть процесс «цементирования» нынешнего состояния сильной суверенной России», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Он уточнил, что Россия не перестает быть страной, заинтересованной в «добрых отношениях со всем миром».

Голосование по поправкам в Основной закон назначено на 1 июля. Однако начать голосовать россияне смогут уже с 25 июня — такое решение было принято, чтобы обеспечить безопасность в условиях распространения коронавируса.

Ранее в ЦИК рассказали, как будет проходить голосование по поправкам, и какие будут приняты меры для защиты граждан в ситуации с коронавирусом.