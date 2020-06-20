Правительство выделит средства на субсидии субъектам МСП из-за COVID-19

Алексей Вольцев

Правительство РФ одобрило выделение средств на предоставление в 2020 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в связи с ухудшением ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте кабмина в субботу.

Изменения вносятся в распоряжение правительства Российской Федерации от 8 мая 2020 года №1229-р о выделении Казначейству России из резервного фонда кабмина бюджетных ассигнований на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - сообщается на сайте кабмина.

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