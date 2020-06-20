Представители Ефремова отказались от идеи заплатить семье Захарова

Вадим Карасев

Михаил ЕфремовФото: РИА Новости

Представители актера Михаила Ефремова отказались от идеи заплатить семье погибшего в ДТП Сергея Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы решили больше денег не предлагать семье погибшего. Наше прежнее предложение остается в силе, но если они не хотят им пользоваться, то пусть все будет так, как решит суд», — сказал адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

Ранее Пашаев сообщил, что семья водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП, передумала насчет денег. По его словам, брат погибшего «готов на все», но если это одобрит адвокат семьи Захарова. Защитник потерпевшей стороны Александр Добровинский позже сообщил, что они не соглашались на компенсацию. Он заявил, что 16 июня брату погибшего звонил адвокат артиста, однако тот сообщил ему, что договариваться о встрече необходимо с адвокатом семьи.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.