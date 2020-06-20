Пресс-секретарь рассказал о состоянии заболевшего COVID-19 Назарбаева

Алексей Вольцев

Заразившийся коронавирусом экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев чувствует себя хорошо, его болезнь протекает бессимптомно, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

В четверг пресс-служба 79-летнего Назарбаева сообщила, что его последний тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.

"Нурсултан Назарбаев чувствует себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно. Температура стабильная, симптомов характерных КВИ не замечено. Первый президент Казахстана находится под наблюдением врачей. И по их данным поводов для беспокойства нет", - сказал Укибай в комментарии агентству Sputnik Казахстан.

Укибай подтвердил ранее распространенную информацию о том, что ввиду требований правил самоизоляции Назарбаев продолжает работать в дистанционном режиме.