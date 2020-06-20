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Прежде, чем подкармливать огород дрожжами, задумайтесь

Прежде, чем подкармливать огород дрожжами, задумайтесь

Если спросить у любого огородника — можно ли применять дрожжи в качестве подкормки? То все ответят утвердительно, и наперебой начнут рассказывать, какие чудесные растения стали после подкормки. Наслушавшись этих рассказов, и остальные огородники бросятся кормить дрожжами все, что нужно и ненужно.

Если вы уже пользовались такими подкормками, то не могли не заметить, что эффект довольно кратковременный. А если на участке земля заражена грибком, то в 90% случаев, хозяева подкармливали растения дрожжами. Давайте разберемся, так ли полезны дрожжи, как их рисуют. О положительном говорят все, а вот об отрицательном, практически никто не знает.


Что такое дрожжи? Это такие живые клетки, которые питаются и перерабатывают все, что съедают. При этом активно размножаясь. Если в почве много органики, то дрожжам есть где разгуляться. Они ее кушают и дают растениям удобрение в легкодоступной форме. Но вот незадача, найдя любое повреждение корня, дрожжи проникают и туда. И так же активно начинают разлагать корень растения.



Как бы не были дрожжи вам по душе, но следует помнить, что они значительно закисляют почву. Если она у вас и так кислая, то бедные-несчастные растения, которые любят нейтральную или щелочную землю.
Перерабатывая органику, попутно, и об этом тоже никто не говорит, дрожжи съедают весь калий и кальций. Это элементы, которые быстрее всех вымываются из любой почвы, а тут еще и пожирателей добавили. Без них вы получите безвкусные бледные плоды, причем на любой культуре.
Ну и последнее. Дрожжи на какое-то время усиливают рост растения. Главное время на какое-то. Вот если рассматривать на примере человека: человек бежит дистанцию, устал и больше не может. Но тут ему дали скушать какой-то стимулятор, и человек побежал дальше, не обращая внимания на призывы организма остановиться. У него прилив сил, но временный. Когда действие стимулятора закончилось, то человек не то что бежать, он не может даже стоять. Пройдет много времени, пока человек оклемается, а может быть уже и не сможет. Так же обстоит дело и с дрожжами.

Все, что кажется полезным, всегда имеет две стороны медали. Не бывает только хорошо, всегда есть как плюсы, так и минусы. Никогда не забывайте об этом. Наверное, дрожжи, как и другие подкормки, в малых количествах помогут каким-то культурам, но нельзя переусердствовать, и кормить ими все подряд.

# Интересное
По материалам: planktons

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