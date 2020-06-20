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Принц Уильям рассказал о своих детях во время карантина: "Они напали на кухню"

Принц Уильям рассказал о своих детях во время карантина: "Они напали на кухню"

В эту пятницу не только 38-летняя Кейт Миддлтон отказалась от самоизоляции и вернулась к своим привычным официальным обязанностям, но и ее муж, 37-летний принц Уильям. Герцог Кембриджский посетил пекарню в городе Кингс-Линн на западе графства Норфолк, что неподалеку от загородного дома его семьи.

Обсуждая с пекарем трудности пандемии, внук королевы Елизаветы II признался, что сам пытался работать с тестом на кухне поместья Анмер Холл, где его семья пережидала карантин.Я занимался выпечкой совсем немного. Дети напали на кухню. Она выглядела, как после взрыва муки и шоколада. А вот Кэтрин довольно часто пекла,— рассказал принц.


Принц Уильям в пекарне


Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми

На прощание семья пекаря подарила Уильяму торт, приготовленный по случаю его приближающегося дня рождения — в это воскресенье, 21 июня, принц будет принимать поздравления. В тот же день, кстати, его будут поздравлять еще и с Днем отца.


По всей Великобритании после карантина открылись школы и детские сады, так что старшие дети герцога и герцогини Кембриджских, пятилетняя принцесса Шарлотта и шестилетний принц Джордж, готовятся вернуться в школу Thomas's Battersea.


Принц Уильям и Кейт Миддлтон с принцем Луи
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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