Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Продление санкций ЕС по Крыму назвали «очередным раундом антироссийской мессы»

Продление санкций ЕС по Крыму назвали «очередным раундом антироссийской мессы»

Продление санкций ЕС по Крыму назвали «очередным раундом антироссийской мессы»Дмитрий Новиков Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Продление санкций Евросоюза по Крыму — это «очередной раунд антироссийской мессы», заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с РИА Новости.

По его словам, лучшим ответом на такие действия является дальнейшая «эффективная энергичная интеграция» полуострова в состав России. Парламентарий добавил, что Крым никогда не выпадал из общего культурного пространства, при этом для расширения экономических возможностей необходимо и дальше делать все, чтобы страну объединял «прочный каркас экономических интересов, транспортная инфраструктура, хозяйственные связи».

Новиков также добавил, что евроатлантическая солидарность в отношении Москвы продолжает работать, несмотря на разногласия между США и ЕС.

Ранее лидеры стран Евросоюза продлили на полгода экономические санкции против России. Известно, что альянс принял такое решение после обсуждения хода выполнения минских соглашений. Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что прогресс в Донбассе не позволяет снять санкции против России.

Страны Евросоюза, а также США и Украина впервые ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году. Это произошло после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России. Присоединение полуострова сочли незаконным, однако Москва эти обвинения отвергает. В 2015 году были введены санкции из-за конфликта в Донбассе.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Банки в России ждут возвращения спроса на автокредиты к уровню 2019 года
Банки в России ждут возвращения спроса на автокредиты к уровню 2019
Путин рассказал о своей работе
Путин рассказал о своей работе
Продление санкций ЕС по Крыму назвали «очередным раундом антироссийской мессы»
Продление санкций ЕС по Крыму назвали «очередным раундом
Эксперт рассказал, почему необязательно ставить антивирус на смартфон
Эксперт рассказал, почему необязательно ставить антивирус на смартфон
Остатки токсичного топлива «Фрегата» удаляют на космодроме Куру
Остатки токсичного топлива «Фрегата» удаляют на космодроме Куру
Стала известна дата переговоров США и России по контролю над вооружениями
Стала известна дата переговоров США и России по контролю над
Кадыров призвал мусульман внести лепту в процветание России
Кадыров призвал мусульман внести лепту в процветание России
Нумерология затмения 21 июня 2020 года: о чем предупреждают числа
Нумерология затмения 21 июня 2020 года: о чем предупреждают числа
Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord
СМИ: актриса из "Великолепного века" снимется в новом проекте Netflix
СМИ: актриса из "Великолепного века" снимется в новом проекте Netflix
В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1 миллион
В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1 миллион

Топ на сегодня

Европа провалила переговоры по спасению экономики от коронавируса
Европа провалила переговоры по спасению экономики от коронавируса
Мексика вышла на второе место в мире по числу умерших от Covid за сутки
Мексика вышла на второе место в мире по числу умерших от Covid
Церковь и Банк Англии извинились за связи с рабством в прошлом
Церковь и Банк Англии извинились за связи с рабством в прошлом
Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз
Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз
Лавров назвал провокацией действия НАТО у границ России и Белоруссии
Лавров назвал провокацией действия НАТО у границ России и Белоруссии

Еще по теме

Евросоюз одобрил продление санкций против России
Новиков прокомментировал новое расширение санкций США против России
Евросоюз решил продлить санкции против России на шесть месяцев
В России прокомментировали продление санкций ЕС по Крыму