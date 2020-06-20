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Путин не сбавляет темпов работы при дистанционном режиме, заявил Песков

Путин не сбавляет темпов работы при дистанционном режиме, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин не сбавляет темпов работы, продолжающийся частично дистанционный режим никак не влияет на интенсивность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент не сбавляет темпов. Президент постоянно контролирует процесс реализации тех антикризисных мер, которые были намечены. Президент занимается постоянным анализом эффекта этих антикризисных мер, принимает участие в совещаниях по выработке следующих горизонтов", - рассказал Песков в эфире Первого канала.

# Политика
По материалам: ria.ru

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