Путин не сбавляет темпов работы при дистанционном режиме, заявил Песков
Сегодня, 16:35 Влада Некрасова
Президент РФ Владимир Путин не сбавляет темпов работы, продолжающийся частично дистанционный режим никак не влияет на интенсивность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент не сбавляет темпов. Президент постоянно контролирует процесс реализации тех антикризисных мер, которые были намечены. Президент занимается постоянным анализом эффекта этих антикризисных мер, принимает участие в совещаниях по выработке следующих горизонтов", - рассказал Песков в эфире Первого канала.
По материалам: ria.ru