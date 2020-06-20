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Путин заявил о продлении выплат надбавок медработникам до конца лета

Путин заявил о продлении выплат надбавок медработникам до конца лета

Все федеральные выплаты и региональные надбавки медицинским сотрудникам, ведущим борьбу с коронавирусом, необходимо сохранить еще на два месяца, а именно июль и август.

Об этом объявил президент России Владимир Путин в беседе с медработниками накануне Дня медика. Помимо этого глава государства поручил разработать механизмы льгот и преференций для студентов-медиков, которые работали с пациентами с Covid-19.

«Полагаю необходимым еще два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом», — цитирует президента сайт Кремля.

При этом он добавил, что выплаты медикам не будут облагаться налогами. Также Путин вспомнил о том, что вместе с врачами с эпидемией боролись более 15 тыс. студентов, ординаторов и аспирантов.

«Считаю необходимым поощрить таких молодых людей, ваших коллег, и прошу правительство предложить здесь конкретные механизмы, включая льготы и преференции при продолжении дальнейшей учебы по специальности», — сказал глава государства.

Кроме этого, российский лидер пообещал наградить отличившихся медиков орденом Пирогова и медалью Луки Крымского, которые им же были утверждены накануне.

«В самое ближайшее время этими высокими наградами будут отмечены наиболее достойные, отличившиеся в борьбе с коронавирусом врачи, ученые, фельдшеры, средний и младший медицинский персонал», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА Newstes, о дополнительных выплатах медицинским работникам, работающим с заразившимися коронавирусом пациентами, Путин объявил 8 апреля.

Врачам президент обещал доплату в 80 000 руб., среднему медицинскому персоналу, медсестрам и фельдшерам, а также врачам «Скорой помощи», работающим с зараженными коронавирусом, — 50 000 руб. Младшему медицинскому персоналу и водителям экипажей машин должны дополнительно платить 25 000 руб.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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