Путин заявил о продлении выплат надбавок медработникам до конца лета
Все федеральные выплаты и региональные надбавки медицинским сотрудникам, ведущим борьбу с коронавирусом, необходимо сохранить еще на два месяца, а именно июль и август.
Об этом объявил президент России Владимир Путин в беседе с медработниками накануне Дня медика. Помимо этого глава государства поручил разработать механизмы льгот и преференций для студентов-медиков, которые работали с пациентами с Covid-19.
При этом он добавил, что выплаты медикам не будут облагаться налогами. Также Путин вспомнил о том, что вместе с врачами с эпидемией боролись более 15 тыс. студентов, ординаторов и аспирантов.
Кроме этого, российский лидер пообещал наградить отличившихся медиков орденом Пирогова и медалью Луки Крымского, которые им же были утверждены накануне.
Как сообщало ИА Newstes, о дополнительных выплатах медицинским работникам, работающим с заразившимися коронавирусом пациентами, Путин объявил 8 апреля.
Врачам президент обещал доплату в 80 000 руб., среднему медицинскому персоналу, медсестрам и фельдшерам, а также врачам «Скорой помощи», работающим с зараженными коронавирусом, — 50 000 руб. Младшему медицинскому персоналу и водителям экипажей машин должны дополнительно платить 25 000 руб.