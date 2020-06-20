Регионам выделят средства на дорожную деятельность
Сегодня, 10:49 Лидия Мартынова
Кабмин РФ одобрил выделение регионам средств на финансовое обеспечение дорожной деятельности, сообщается на сайте кабмина.
Правительство на заседании обсудило выделение Росавтодору в 2020 году бюджетных ассигнований для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение дорожной деятельности, а также утверждение распределения указанных трансфертов между бюджетами субъектов РФ.
По материалам: ria.ru