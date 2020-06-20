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Регионам выделят средства на дорожную деятельность

Регионам выделят средства на дорожную деятельность
Кабмин РФ одобрил выделение регионам средств на финансовое обеспечение дорожной деятельности, сообщается на сайте кабмина.

Правительство на заседании обсудило выделение Росавтодору в 2020 году бюджетных ассигнований для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение дорожной деятельности, а также утверждение распределения указанных трансфертов между бюджетами субъектов РФ.

# Россия
По материалам: ria.ru

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