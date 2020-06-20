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Режим обязательной самоизоляции в ЯНАО продлен до конца июня

Режим обязательной самоизоляции в ЯНАО продлен до конца июня

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


В Ямало-Ненецком автономном округе продлили режим обязательной самоизоляции до конца июня, заявили в региональном оперштабе по предупреждению распространения коронавируса. Об этом в субботу сообщает РИА «Новости».

«Требования по соблюдению ограничительных мер не изменились… Для граждан с хроническими заболеваниями и ямальцев старше 65 лет сохранились прежние условия. Им разрешено покидать дома только в случае обращения за экстренной помощью», — говорится в сообщении.

Всем жителям округа по-прежнему необходимо носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию в местах скопления людей, в помещениях, общественном транспорте.

Организации, деятельность которых разрешена, продолжат работу с соблюдением повышенных мер предосторожности.

Замглавы региона Татьяна Бучкова отметила, что эпидемиологическая ситуация пока не позволяет вводить дополнительные послабления в регионе. «Прошу ямальцев стараться придерживаться правил, чтобы не усугублять заболеваемость и поскорее получить возможность перейти на следующий этап снятия ограничений», — приводятся в сообщении штаба слова Бучковой.

Коронавирус в ЯНАО подтвержден у 3834 человек, выздоровело около половины из них, скончались 22 пациента с COVID-19.

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, первый зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью «Парламентской газете» дал советы, как выходить из режима изоляции без серьёзных потерь. По его мнению, в условиях поэтапного снятия ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса, надо ещё более тщательно заботиться о защите своего здоровья, особенно людям из группы риска. Парламентарий рекомендовал в обязательном порядке носить на улицах средства индивидуальной защиты.

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По материалам: pnp.ru

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