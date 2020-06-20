Россия отчиталась о полной экономической готовности «Северного потока-2»

Вадим Карасев

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Газопровод «Северный поток-2» уже можно считать завершенным с точки зрения инвестиционной и экономической деятельности. Об этом в субботу, 20 июня, отчитался глава Минэнерго России Александр Новак в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

«Все возможные технические средства используются исключительно для физического завершения строительных работ», — подчеркнул министр, добавив, что в остальном трубопровод уже готов.

Новак также отметил, что санкции, введенные западными странами, на энергетику России уже не влияют и никак не обременяют ее. По мнению министра, теперь страны Запада все чаще пытаются использовать действующие в отношении Москвы санкции в качестве своеобразной дубинки для достижения своих собственных протекционистских целей.

Ранее 20 июня немецкое издание Die Welt заявило, что Россия нашла способ достроить «Северный поток-2». По данным газеты, судно «Академик Черский», которое способно закончить строительство газопровода и которое раньше принадлежало «Газпрому», переписали на действующий в России фонд STIF. Благодаря этому госкорпорация сможет достроить газопровод, не попав под действие ограничений.

В настоящее время «Северный поток-2» предполагается ввести в эксплуатацию в конце этого или начале следующего года. Достроить осталось менее 10 процентов магистрали, но этому препятствуют многочисленные проблемы. Основной является позиция США, которые в конце 2019 года ввели санкции против проекта. Они коснулись компаний, которые участвуют в строительстве, и привели к тому, что работу по прокладке труб вынуждена была прекратить швейцарская Allseas. Поскольку у России есть только один трубоукладчик, который может завершить строительство (судно «Академик Черский»), сдачу проекта перенесли как минимум на год.