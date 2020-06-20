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Россиян предупредили о минусовых температурах в разгар лета

Россиян предупредили о минусовых температурах в разгар летаФото: Илья Питалев / РИА Новости

Жителей некоторых регионов России в ночь на воскресенье, 21 июня, ждет понижение температуры до минусовых значений. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, заморозки ожидаются в Томской, Новосибирской, Свердловской, Кемеровской и Омской областях, а также в Пермском крае — там в ночные часы может похолодать до минус двух градусов.

Как уточнил метеоролог, подобные погодные условия в это время года складываются в России нечасто. «Разгар лета. Это нечасто встречающийся процесс», — отметил он.

Ранее Вильфанд спрогнозировал резкое похолодание в Москве в воскресенье, 21 июня. Он предсказывал, что температура в столице опустится сразу на 8-10 градусов и составит около 18-23 градусов, что станет ощутимым понижением после высоких температур в предыдущие дни.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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