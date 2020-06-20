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Россиянам пообещали редкое солнечное затмение

Россиянам пообещали редкое солнечное затмениеСолнечное затмение в 2015 годуФото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Жители ряда регионов России увидят редкое солнечное затмение 21 июня. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

По данным специалистов, в текущем году астрономическое явление придется на день летнего солнцестояния. В следующий раз даты событий в XXI веке совпадут в 2039 году.

В России можно будет наблюдать частные фазы кольцеобразного затмения. Наибольшая из них будет видна на юге Алтайского края, Республики Тыва и Республики Алтай вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией. В европейской части страны наибольшая фаза будет равна сможет быть видна на юге Дагестана.

Наибольшая фаза затмения (0,994) наступит в 09:40 мск и будет видна над горизонтом в Гималаях, вблизи границы Индии, Китая и Непала. Кольцеобразная фаза будет длиться всего 38 секунд. При этом перед началом кольцеобразной фазы и после ее окончания у края Луны, противоположного незакрытой части Солнца, можно будет заметить солнечную корону, особенно в горах, добавили в Московском планетарии.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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