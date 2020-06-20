Российская социальная сеть добавила рамки на аватар ко Дню медика

Вадим Карасев

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Социальная сеть «Одноклассники» создала специальные рамки «Спасибо медикам!» на фотографии профиля ко всероссийскому Дню медицинского работника. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что с помощью новых рамок пользователи соцсети могут украсить аватарку и поблагодарить врачей за их ежедневный труд и за борьбу с пандемией коронавируса.

После установки рамок автоматически создается публикация в ленте, призывающая присоединиться к акции. Пользователи также могут приглашать своих друзей адресно, отмечая их в приложении «Волшебные рамки». Также можно установить рамку «Спасибо медикам!» как постоянную фотографию профиля или задать срок, в течение которого она будет отображаться.

Кроме того, пользователи «Одноклассников» смогут поздравить и поблагодарить знакомых врачей с помощью тематических виртуальных подарков, которые будут доступны к празднику на витрине подарков соцсети.

Также 21 июня в «Одноклассниках» состоится концерт #МедДень2020 в официальной группе телеканала «Доктор» с участием Сергея Жукова, Согдианы, Александра Реввы, Дениса Клявера, группы «Би-2» и других исполнителей. Помимо артистов, в прямом эфире медицинских работников поздравят главный редактор телеканала «Доктор» Эвелина Закамская, главврач больницы №40 в московском поселке Коммунарка Денис Проценко, главный врач Первой городской больницы имени Н. И. Пирогова и телеведущий на канале НТВ Алексей Свет, хирург Леонид Рошаль и другие известные медики.

Ранее «Одноклассники» анонсировали масштабный благотворительный онлайн-концерт с популярными звездами эстрады в поддержку фонда «Старость в радость». Мероприятие пройдет 29 мая в 19:00 в формате бесплатного музыкального онлайн-марафона. Трансляция концерта пройдет в группе «Dobro.mail.ru — сервис для добрых дел», где затем будет доступна запись концерта.