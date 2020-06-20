Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Российская социальная сеть добавила рамки на аватар ко Дню медика

Российская социальная сеть добавила рамки на аватар ко Дню медикаФото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Социальная сеть «Одноклассники» создала специальные рамки «Спасибо медикам!» на фотографии профиля ко всероссийскому Дню медицинского работника. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что с помощью новых рамок пользователи соцсети могут украсить аватарку и поблагодарить врачей за их ежедневный труд и за борьбу с пандемией коронавируса. 

После установки рамок автоматически создается публикация в ленте, призывающая присоединиться к акции. Пользователи также могут приглашать своих друзей адресно, отмечая их в приложении «Волшебные рамки». Также можно установить рамку «Спасибо медикам!» как постоянную фотографию профиля или задать срок, в течение которого она будет отображаться. 

Кроме того, пользователи «Одноклассников» смогут поздравить и поблагодарить знакомых врачей с помощью тематических виртуальных подарков, которые будут доступны к празднику на витрине подарков соцсети. 

Также 21 июня в «Одноклассниках» состоится концерт #МедДень2020 в официальной группе телеканала «Доктор» с участием Сергея Жукова, Согдианы, Александра Реввы, Дениса Клявера, группы «Би-2» и других исполнителей. Помимо артистов, в прямом эфире медицинских работников поздравят главный редактор телеканала «Доктор» Эвелина Закамская, главврач больницы №40 в московском поселке Коммунарка Денис Проценко, главный врач Первой городской больницы имени Н. И. Пирогова и телеведущий на канале НТВ Алексей Свет, хирург Леонид Рошаль и другие известные медики.

Ранее «Одноклассники» анонсировали масштабный благотворительный онлайн-концерт с популярными звездами эстрады в поддержку фонда «Старость в радость». Мероприятие пройдет 29 мая в 19:00 в формате бесплатного музыкального онлайн-марафона. Трансляция концерта пройдет в группе «Dobro.mail.ru — сервис для добрых дел», где затем будет доступна запись концерта.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
Доцент кафедры онкологии Амурской больницы объяснила необходимость поправок в Конституцию
Доцент кафедры онкологии Амурской больницы объяснила необходимость
Российская социальная сеть добавила рамки на аватар ко Дню медика
Российская социальная сеть добавила рамки на аватар ко Дню медика
Госдеп США: Период «холодной войны» — лучшее время соблюдения договоров
Госдеп США: Период «холодной войны» — лучшее время соблюдения
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 20 июня
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 20 июня
Белоруссия — страна, победившая «коронапсихоз»?
Белоруссия — страна, победившая «коронапсихоз»?
Битва платьев: Анжелика Тиманина против Полины Гагариной
Битва платьев: Анжелика Тиманина против Полины Гагариной
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
Анжела Перл: затмение 21 июня 2020 года принесет кардинальные изменения многим Знакам Зодиака
Анжела Перл: затмение 21 июня 2020 года принесет кардинальные
Ведущий «Модного приговора» рассказал о спасении его жизни Малышевой
Ведущий «Модного приговора» рассказал о спасении его жизни Малышевой
Известного американского актера обвинили в изнасиловании несовершеннолетней
Известного американского актера обвинили в изнасиловании
Tesla решила сэкономить на премиях сотрудников из-за пандемии
Tesla решила сэкономить на премиях сотрудников из-за пандемии

Топ на сегодня

Европа провалила переговоры по спасению экономики от коронавируса
Европа провалила переговоры по спасению экономики от коронавируса
Церковь и Банк Англии извинились за связи с рабством в прошлом
Церковь и Банк Англии извинились за связи с рабством в прошлом
Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз
Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз
Один погибший, трое раненых — военная ситуация в ЛНР
Один погибший, трое раненых — военная ситуация в ЛНР
В Москве впервые с мая за сутки от коронавируса умерло менее 40 человек
В Москве впервые с мая за сутки от коронавируса умерло менее 40

Еще по теме

Россиянам предложили способы широко отпраздновать День Победы
В российской соцсети появились сервисы «Госуслуг»
Российская соцсеть придумала способ для родителей отдохнуть от детей
Российская социальная сеть запустила анимированные обложки