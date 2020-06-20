Сбербанк объяснил ввод новой комиссии за переводы через банкоматы

Алексей Вольцев

На переводы средств через банкоматы приходится только 1% всех операций, заявили в Сбербанке, комментируя решение отменить бесплатный лимит для таких операций. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что подавляющее большинство клиентов банка использует для осуществления денежных переводов мобильный банк или СМС-сервис, для которых внутрибанковские переводы до 50 тыс. руб. в месяц бесплатны.

«Этот ежемесячный лимит удовлетворяет потребности почти 90% клиентов Сбербанка», — уточнили в кредитной организации.

Как уже сообщало ИА Newstes, Сбербанк ввёл комиссию на внутрибанковские переводы в устройствах самообслуживания банка. Как следует из информации на сайте банка, комиссия за такие переводы через банкомат составляет 1%.

Примечательно, что ранее российским банкам пришлось отменить комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка — так называемый банковский роуминг. Соответствующий закон вступил в силу с 14 июня. При этом глава банка Герман Греф неоднократно заявлял, что отмена комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке может убить конкуренцию в банковском секторе.