«Северный поток-2» экономически и инвестиционно закончен — Новак

Анастасия Иванова

Строительство трубопровода «Северный поток — 2» с экономической и инвестиционной точек зрения можно считать полностью завершенным.

Такое заявление сделал министр энергетики России Александр Новак. Свою точку зрения он высказал в интервью немецкому изданию Handelsblatt, которое опубликовано 20 июня.

«Проект уже завершен экономически и с точки зрения инвестиций. Для чисто физического завершения строительных работ используются всевозможные технические средства», — заявил глава Минэнерго.

При этом он подчеркнул, что Россия полна решимости завершить проект «физически», не обращая внимания на американские санкции. По его словам, они не влияют на энергетическую отрасль России.

«Санкции больше не обременяют нас. Раньше мы занимались энергетическими проектами с западными компаниями, теперь мы делаем их в одиночку. И санкции больше не затрагивают одну Россию. Они все больше становятся дубинкой для достижения своих собственных протекционистских целей», — сказал министр.

Напомним, что газопровод «Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых поставок газа в Европу.

В настоящее время «Северный поток-2» предполагается ввести в эксплуатацию в конце этого или начале следующего года. Достроить осталось менее 10 процентов магистрали, оставшиеся работы Россия планирует доделать сама.

Ранее ИА Newstes сообщало, что по мнению издания Die Welt, российская компания «Газпром» нашла способ обойти санкции США и достроить газопровод «Северный поток-2».