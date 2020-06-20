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СМИ: актриса из "Великолепного века" снимется в новом проекте Netflix

СМИ: актриса из "Великолепного века" снимется в новом проекте Netflix
. СМИ узнали, что турецкая актриса Бурджу Бириджик, принимавшая участие в сериале "Великолепный век" в роли одной из служанок Хюррем султан, снимется в новом проекте Netflix, сообщает Karadeniz.

По информации издания, фильм будет называться Fatma ("Фатьма"). Шоураннером назначили продюсера Басак Абасигил ("Вместо нас двоих", 2016 год), а сценарий подготовит Озгур Онумер ("Аквариум", 2018 год).

Остальные подробности об этом проекте, в том числе детали сюжета и дата выхода пока неизвестны.


заявляла, что отказывается от съемок в сериалах в пользу полнометражных художественных картин. По ее словам, работа в многосерийных шоу отнимает слишком много времени и сил.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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